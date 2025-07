Lensrentalsの創業から19年で最もレンタルされたカメラは「EOS 5D Mark III」

今月、Lensrentals.comは創業19周年を迎えました。この記念すべき月を祝して、いくつかのブログ記事を公開している。ここでは、毎年恒例の「最も人気のあったレンタル機材ランキング」を、19年間のデータに拡大して振り返る。どの機材が画期的なものだったのかを知る良い機会になるだろう。



過去19年間で最もレンタルされたカメラ TOP20

1.キヤノン 5D Mark III

2.キヤノン 5D Mark IV

3.ソニー α7 III

4.キヤノン EOS R5

5.キヤノン EOS R6

6.ソニー α7S II

7.ソニー α7S III

8.キヤノン EOS R

9.キヤノン 5D Mark II

10.キヤノン 6D

11.ニコン D750

12.キヤノン 6D Mark II

13.キヤノン 7D Mark II

14.ニコン D850

15.キヤノン EOS R6 Mark II

16.キヤノン EOS R3

17.キヤノン EOS C300 Mark II

18.キヤノン EOS C70

19.キヤノン EOS C200

20.ソニー FX3

「キヤノン 5D Mark III」は2012年3月に登場して以来、今でもAmazonで新品が購入でき、弊社でも現役でレンタルされている。13年以上経った今でも、数多くの現場で使用されているという事実が、このカメラの優秀さを証明している。

注目すべき点は、ニコンの登場が11位と遅いことだ。これは近年、キヤノンとソニーが圧倒的に市場をリードしていることを示している。1990年代後半から2000年代初頭にかけての地位を、ニコンが取り戻せるかどうかは、今後の技術革新にかかっているだろう。

過去19年間で最もレンタルされたレンズ TOP20

1.キヤノン EF24-70mm F2.8L II

2.キヤノン EF70-200mm F2.8L IS II

3.キヤノン EF50mm F1.2L

4.キヤノン EF70-200mm F2.8L IS III

5.キヤノン RF 70-200mm F2.8L IS

6.キヤノン EF85mm F1.2L II

7.キヤノン RF 24-70mm F2.8L IS

8.ソニー FE 24-70mm F2.8 GM

9.キヤノン EF100mm F2.8L IS Macro

10.ソニー FE 70-200mm F2.8 GM OSS

11.キヤノン EF70-200mm F2.8L

12.キヤノン EF35mm F1.4L II

13.キヤノン EF16-35mm F2.8L II

14.キヤノン EF24-105mm F4L IS

15.キヤノン RF 28-70mm F2L

16.キヤノン EF24-70mm F2.8L

17.キヤノン EF100-400mm F4.5-5.6L IS II

18.ニコン 24-70mm F2.8G ED AF-S

19.ニコン 70-200mm F2.8E FL ED VR

20.シグマ 35mm F1.4 DG HSM Art

例年のランキングを見ていた方は、この結果は予想通りかもしれない。24-70mmのズームは特に人気が高く、5種類もランクインしている。さらに、70-200mmのレンズも6本ランクインしている。

個人的に嬉しいのは、私のお気に入りレンズのである「EF100mm F2.8L IS Macro」が9位に入ったことです。