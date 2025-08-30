シグマ「135mm F1.4」の画像

L-rumorsに、シグマの大口径望遠単焦点レンズ135mm F1.4のリーク画像が掲載されています。

･Exclusive: First Leaked Image of the Bokeh King - Sigma 135mm f/1.4

シグマは初めて、誰も作ろうとしなかったレンズを開発した。真のボケの王者、ボケを制覇するレンズ135mm F1.4を紹介する。このレンズ105mmの大きなフィルター径で、重さは1350gだ。これは決して軽量とは言えないが、シグマの伝説的な105mm F1.4と同等のサイズでありながら、300gも軽量化されている。



伝統的な85mm F1.4 ではなく、このレンズを選ぶ理由は何だろうか?



- 被写界深度が約 3 分の 1 になり、ボケが劇的に大きくなる

- ポートレートの背景分離が簡単に行える

- 必要に応じて、より遠くから撮影して邪魔にならないようにすることができる

- クロップで200mm F1.4になり、屋内コンサートやスポーツ撮影に最適



以下はシグマ 105mm F1.4、85mm F1.4との簡単なサイズ比較だ。

135mm F1.4は確かに重くてかかさばるレンズだが、サンプル画像を見て、このレンズが息を呑むほど美しい描写を見せてくれると確信した。このレンズは重量の大部分がマウント付近に集中しているため、驚くほどバランスが良く、長時間の撮影でも疲れない。



シグマ 135mm f/1.4 - 主な仕様

- フルサイズAFレンズ

- 105mmフィルターネジ

- 重量: 約1320g

- クラシックなブラック仕上げ

- 取り外し可能な三脚座

- EマウントおよびLマウントに対応

- 発表：9月9日

135mm F1.4は口径を考えると比較的コンパクトにまとまっていて、大口径の割りには扱いやすそうなレンズという印象です。比較対象の105mm F1.4は一眼レフ用の光学系なので、Eマウント版は下駄を履かせた分大きくなっていますが、とは言え135mm F1.4を105mm F1.4と同サイズに抑えてきたのは素晴らしいですね。描写もサンプル画像の感想を見る限りでは、かなり期待できそうです。あとは価格が気になるところです。