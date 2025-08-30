ViltroxがF1.4通しのAFの標準ズームを開発している？

DigitalCameraWorldに、Viltroxの超大口径標準ズーム（35-50mm F1.4？）に関する噂が掲載されています。

･Looks like Viltrox is working on the world's fastest full-frame zoom

Viltroxに関する興味深い話がある。噂によると、同社は35-50mmをカバーするAFのF1.4のフルサイズズームレンズを開発中で、これはAFにも対応搭載しているそうだ！



この噂はWeiboの信頼できる独立写真家連盟によって投稿され、このレンズは2026年頃に登場する可能性があることが示唆されている。もしこれが事実なら、これは中国メーカーによる初のフルサイズAFズームとなり、しかも非常に明るいレンズになる可能性がある。



絞りF1.4通しのズームレンズは、特にフルサイズ用ではほとんどない。このレンズはストリート写真、ドキュメンタリー、ポートレートなど、日常的な写真撮影の多くにとって最適な焦点距離で、AFと明るいF1.4の絞り値も加わることで、低照度撮影や、浅い被写界深度を好む人にとって魅力的な選択肢となるだろう。



もしViltroxがこのズームレンズを市場に投入できれば、単焦点レンズの明るさとズームレンズの汎用性を兼ね備えた、他に類を見ないレンズとなるだろう。

Viltroxが超大口径ズームを開発している可能性があるようです。F1.4の標準ズームは設計が非常に大変だと思いますが、35-50mmという狭いズーム域なら実用的なサイズで実現できるのかもしれませんね。本当にこのようなズームが登場するのか注目したいところです。