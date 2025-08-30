ViltroxがF1.4通しのAFの標準ズームを開発している？

DigitalCameraWorldに、Viltroxの超大口径標準ズーム（35-50mm F1.4？）に関する噂が掲載されています。
･Looks like Viltrox is working on the world's fastest full-frame zoom
- Viltroxに関する興味深い話がある。噂によると、同社は35-50mmをカバーするAFのF1.4のフルサイズズームレンズを開発中で、これはAFにも対応搭載しているそうだ！
この噂はWeiboの信頼できる独立写真家連盟によって投稿され、このレンズは2026年頃に登場する可能性があることが示唆されている。もしこれが事実なら、これは中国メーカーによる初のフルサイズAFズームとなり、しかも非常に明るいレンズになる可能性がある。
絞りF1.4通しのズームレンズは、特にフルサイズ用ではほとんどない。このレンズはストリート写真、ドキュメンタリー、ポートレートなど、日常的な写真撮影の多くにとって最適な焦点距離で、AFと明るいF1.4の絞り値も加わることで、低照度撮影や、浅い被写界深度を好む人にとって魅力的な選択肢となるだろう。
もしViltroxがこのズームレンズを市場に投入できれば、単焦点レンズの明るさとズームレンズの汎用性を兼ね備えた、他に類を見ないレンズとなるだろう。
Viltroxが超大口径ズームを開発している可能性があるようです。F1.4の標準ズームは設計が非常に大変だと思いますが、35-50mmという狭いズーム域なら実用的なサイズで実現できるのかもしれませんね。本当にこのようなズームが登場するのか注目したいところです。
メキシカン
一ユーザーとしては興味深いニュースですが、日本メーカーのファンとしては複雑ですね
最近海外のカメラメーカーが高度なソフトウェア技術でどんどん価値をしてしてるので
単焦点だけでなくズームレンズでも技術の差が少なくなると、中国の安価な商品展開に負けてしまうのではないでしょうか
サファリハット
35-50ぐらいならクロップや足で稼げないこともない気もしますが、他社の35mm F1.4並のサイズや価格でそれが実現できるなら圧倒的に魅力的ですね
あう
viltroxは謎に技術力ありますからね…
小次郎
35から50をズームにするなんて、たしかにF1.4が欲しくなる焦点距離だし、使いやすそう。
欲張って28とかまで広げないあたり、良き性能が期待できそうな。
あとはサイズだよねぇ。