シグマが「135mm F1.4」と「20-200mm」を近日中に発表？

SonyAlphaRumorsに、シグマの新しい2本の交換レンズに関する噂が掲載されています。
- シグマが近日中に発表する次の2本の世界初のレンズのニュースを公開できて嬉しく思う。
- 135mm F1.4 - ボケキング
- 20-200mm - トラベルキング
- 135mm F1.4：E / Lマウント対応のフルサイズ用AFレンズだ。
- 極端に大きなボケ：被写界深度は85mm F1.4の約9.8cmに対し、135mm F1.4では驚異的な約2.8cmになる。
- 被写体に近付かなくてもクリーミーなボケが得られ、遠くにある被写体も美しく背景がボケる。
- コンサートや屋内スポーツなど光量の少ない状況でF1.4の明るさが役立つ。
- 欠点：85mm F1.4よりも大きく重い。
- 20-200mm：E / Lマウント対応のフルサイズ用のAFレンズで、これまでに目にしたことのないレンズだ。20mmスタートの高倍率ズームはゲームチェンジャーだ。超広角のワイド端は旅行や風景だけでなく、Vlogや自撮りにも最適で、これ1本で何でもこなせるかもしれない。F値に関する情報はまだないが、F3.5-6.3だと推測している。
- 発表時期：現時点では135mm F1.2と20-200mmの2本レンズの価格や発表日は不明だ。シグマは8月19日に次のレンズを発表する予定だ。
- 12mm F1.4（APS-C用）
- 200mm F2
- 35mm F1.2 II
本日紹介した2本はこれらのレンズより少し後の発表になる可能性があり、遅ければ9月の可能性があるということだ。
噂されていたボケマスターは135mm F1.4ということで、どのようなボケ味になるのかとても楽しみですね。もう1本の20-200mmは、20mmの超広角域をカバーする驚きのスペックの高倍率ズームで、これ1本で大抵のものは撮れそうです。このレンズは画質やサイズ的に大きな問題がなければ、大ヒットしそうです。
