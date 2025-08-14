OM SYSTEMは「E-M10（OM-10）」シリーズの開発は継続しない？

43rumorsに、OM SYSTEM E-M10 / OM-10シリーズに関する噂が掲載されています。

･Rumor: has the the OM-10 series been terminated?

アジアの情報筋からこの噂を聞いた。



「OMデジタルはOM-10シリーズの開発を継続しないと明言した。どうやら、OM-1、OM-5、およびOM-3シリーズだけが生産を続けるようだ」



これは残念なニュースだが、驚くようなことではない。OMデジタルのような小規模企業にとって、4つの異なるOMシリーズの機種を提供するのは無意味だと言えるだろう。私は新しいPENを買う方が、OM-10を買うよりも良いと思う。どう思うだろうか？

OMDSは最近のDigitalCameraWorldのインタビューで、E-M10シリーズについて「引き続き開発を続けていく」と述べていましたが、この噂はそれと相反する内容ですね。

確かに、OMDSの開発リソースを考えると、OMシリーズ4シリーズはラインナップが多すぎるかもしれませんが、とは言え、何らかのエントリークラスのモデルが1機種は欲しいところかもしれません。これはPENシリーズでカバーするのかもしれませんが。