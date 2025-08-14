シグマが世界初のスペックのボケモンスターを近日中に発表？

L-rumorsに、シグマの新しい大口径単焦点レンズに関する噂が掲載されています。

･World's First: Sigma new Bokeh Beast Like Nothing You've Seen Before

シグマは8月19日に、新型200mm F2.0、12mm F1.4（APS-C用）、そしておそらく35mm F1.2 IIを発表する予定だ。しかし、これらの発表に続いて、更にもう1本レンズが登場することも確認した。これは世界初のレンズとなる！



このボケモンスターは、シグマのレンズの中でも屈指の名レンズである105mm F1.4 DG HSM Artに匹敵するレンズになるだろう。このレンズのスペックや発売日など、詳細情報はまだ得られてないので、続報に期待して欲しい。これは大きな話題となることだろう。

シグマはこれまで噂されていた3本のレンズの他に、更に1本新レンズを用意しているようですね。このレンズの詳細は不明ですが、ボケモンスターと述べられていて105mm F1.4が引き合いに出されているので、大口径の中望遠か望遠の単焦点レンズなのは間違いなさそうです。