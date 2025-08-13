コダックが事業停止の危機か

CNNに、コダックの経営危機に関するニュースが掲載されています。
- 創業133年の写真メーカー、イーストマン・コダックは11日の決算報告で、約5億ドルに上る債務を返済するための「確約された融資または利用可能な流動性」がないと述べた。「こうした状況は、当社の企業としての継続能力に重大な疑義を生じさせる」としている。
コダックは、退職年金制度への支払いを停止することで現金を捻出することを目指している。関税については、カメラやインク、フィルムなど多くの製品を米国で製造しているため、事業に「実質的な影響」を与えるとは想定していないという。
コダックの広報は12日、CNNへの声明で、「期日前に融資の大部分を返済し、残りの債務や優先株債務を修正・延長、または借り換えできると確信している」と述べた。コダックの株価は12日正午に25％あまり下落した。
コダックは1892年設立。コダックはカメラとフィルムの製造で1世紀にわたり成功を収めた。エコノミスト誌によると、1970年代のある時点では、米国におけるフィルム販売の90％、カメラ販売の85％を占めるほどだったという。
しかし市場での圧倒的地位は、同社が開発した（デジタルカメラの）技術によって終焉を迎えた。
最近、コダックの低価格コンパクトカメラが日本で非常に良く売れていて、販売ランキングの上位を占めることも多かったので、あまり経営が厳しいというイメージはありませんでしたが、CNNの報道によるとかなり危機的な状況のようですね。
低価格コンパクトカメラはともかくとして、コダックのフィルムはなくなるとフィルカメラファンには大打撃なので、なんとか上手く切り抜けて欲しいところです。
ドラネコ
フィルム機何台か持ってますが、それこそ単なる箱、置物になる危険性もありますね。デジカメは故障したらほぼ終了ですが、フィルム機は半永久的に使えます。中華などフィルムを供給しているメーカーはありますが、大御所のコダックがこれでは不安しかないですね。
wow
別の記事によるとコダックの業績悪化は取引量の減少とアルミニウム・製造コストの増加が主原因とのこと。BCNランキングではコダックがコンデジ市場を席捲しているとのことでしたが、いくら低価格機を売ってもあまり足しにはならないのでしょうね。
フィルム兄
Kodakのフィルムの供給が絶たれるとフィルム趣味は致命傷になりかねませんね…
富士はフィルム生産は縮小しているし、定番フィルムをどうするのか…という問題になってきます。
daipa
時代の変化には抗えないのでしょうか? 低価格のコンデジでは、大きな流れはなかなか。
トヨヒデ
フィルム写真をまだ続けているものとしては、コダックフィルムの消滅は免れて欲しいです。ただフィルム消滅の足音が近付いてきていますね、残念ですが…。フィルムの使用量が減る→売れないのでフィルムの価格が上がる→高いのでフィルムを買わない→フィルムの使用量が減るの悪循環に陥っていて、もう引き返せない状態になっている気がします。
コダックはコンデジの売上も良いですし、業績は悪く無いと思っていましたが、経営は火の車だったのですね。
kmz
13年前の倒産以降は事業形態を変えて、今は印刷事業が主力らしいですが厳しいのですね。
Kodak名をライセンスして別会社がデジカメや眼鏡レンズを出していますがライセンス料は少ないのかもしれないですね。
フィルムの製造は今もKodak本体がやっているようなので心配です。
爺ショック
1970~2000を主にヨーロッパで過ごした写真家の兄が昨年末他界し、家族として現在遺品の整理をしているが、残された膨大なカラーポジフィルム（飯の種としてフイルムライブラリーで貸出されてたオリジナル）、作家として撮っていたモノクロのネガ、及びカメラ以外の撮影用品や暗室の引き伸ばし機などは、結局どこに聞いても二束三文にもならず、もう廃棄するしかないという結論に向き合っています。
いくら価値を感じ、時代の残した宝のように思っていても、フイルムの時代は終わったというのが正直突きつけられている事の実感で、このニュースも何だか今我々が置かれた状況とつながってることのように感じました。
もはや金に糸目をつけない一部の趣味人以外、フイルムは扱えるものではなくなったんじゃないかと思う。残念で仕方がないのですが。
タロウカジャ
富士フィルムのネガカラーフィルムはKodakに依存ているとのことなので、Kodakの今後の動向がフィルムでの撮影に致命的な打撃を与える可能性があります。
どこかの企業体がフィルム部門だけでも引き受けてくれないかなと思う次第です。
私自身はフィルム撮影の手順を忘れないためほんの少しフィルム撮影をしていますが既にフィルムの価格と現像料が旨いランチの価格から夕食の価格になり撮影本数を縮小せざるを得なくなっていますが、今後Kodak再建のため一層の価格改定が発生するとフィルム撮影の終焉を迎えることになります。
なんとかKodakに頑張って頂きたいものです。
シュワシュワ
映画ではまだコダックのフィルムは使われているようですが心配ですね
ハリウッドとしてフィルム事業を保持するとかないのかな…