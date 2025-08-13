シグマ「200mm F2」はテレコン非対応？

L-rumorsに、シグマの200mm F2に関する追加情報が掲載されています。
･Some more additional Sigma 200mm f/2.0 FE info: 1850g and no TC
- 新しいレンズに関していくつかの追加情報を得た。以下、判明しているスペックだ
- フードと三脚座なしの重さは1850g
- テレコン非対応
- フィルターサイズは105mm
- ホワイト仕上げで300-600mmに似ている
- 超高速AF
- フルサイズ対応
- ソニーEとライカLマウント用
- 発表は8月19日、価格不明
今回の新情報は重さが1850gということと、テレコン非対応ということですね。重さ1850gはスペックから考えれば軽量で、手持ちで余裕で振りまわすことができそうです。テレコン非対応は、制限のあるEマウントは仕方ないとしてもLマウントも非対応だとすると残念ですね。
EBC
テレコン非対応な設計にすることで小型軽量にできたということでしょうか？
売れ筋のEマウントでテレコンが不可能なのだから割り切ったのかもしれないですね
Z7Ⅱ＆Z5Ⅱオーナ－
私が所有するメーカ－（Nikon Zマウント）では無縁なのですが、テレコン不可としたのは300-600mm F4 DG OS が既に存在しているので敢えて被らせなかったのではないでしょうか？
それよりも早くZマウント仕様を沢山出して欲しいです。