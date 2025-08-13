シグマ「200mm F2」はテレコン非対応？

L-rumorsに、シグマの200mm F2に関する追加情報が掲載されています。

Some more additional Sigma 200mm f/2.0 FE info: 1850g and no TC

  • 新しいレンズに関していくつかの追加情報を得た。以下、判明しているスペックだ

    - フードと三脚座なしの重さは1850g
    - テレコン非対応
    - フィルターサイズは105mm
    - ホワイト仕上げで300-600mmに似ている
    - 超高速AF
    - フルサイズ対応
    - ソニーEとライカLマウント用
    - 発表は8月19日、価格不明

sigma_200F2_lr_001.jpg

今回の新情報は重さが1850gということと、テレコン非対応ということですね。重さ1850gはスペックから考えれば軽量で、手持ちで余裕で振りまわすことができそうです。テレコン非対応は、制限のあるEマウントは仕方ないとしてもLマウントも非対応だとすると残念ですね。