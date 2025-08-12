シグマ「200mm F2」の画像

L-rumorsに、8月19日の発表が噂されているシグマの大口径望遠単焦点レンズ「200mm F2 Sports」のリーク画像が掲載されています。
･Exclusive Leak! Sigma 200mm f/2.0 FE - First Ever Image!
- 8月19日、シグマは大きな新製品発表イベントを開催する。そして、これがシグマのLマウントレンズ200mm F2.0の独占リーク画像だ。
このレンズは、シグマの300-600mmと同様の洗練されたホワイト仕上げの鏡筒と馴染みのある操作レイアウトを備えている。105mmのフィルター対応で、重さは2kg以下、そして情報筋によると驚くほど高速なAFを実現している。価格はまだ分からないが、来週8月19日に発表される予定だ。また、12mm F1.4 APS-Cレンズと、おそらく35mm F1.2 IIも発表される予定だ。
以下は近日中に登場するすべてのレンズのスペックのまとめだ。
シグマ 200mm F2.0 :
フルサイズAFレンズ
重さは2kg弱
フィルターサイズ105mm
ホワイト仕上げで、300-600mm レンズと似た外観
超高速AF
ソニーEマウント、ライカLマウント用
8月19日発表、価格未定
シグマ 12mm F1.4 :
APS-C AFレンズ
L/E/Z/RF/Xマウントに対応
8月19日発表、価格未定
シグマ 35mm F1.2 II :
フルサイズAFレンズ
第1世代のレンズよりもコンパクト
ソニーEマウント、ライカLマウント用
近日発表、価格は未定
200mm F2はこれまでの噂通り白い鏡筒で、スイッチ類などはキヤノンのLレンズに似たレイアウトという印象です。このレンズはスペックの割りに比較的安価になると噂されていますが、鏡筒の質感はなかなか高そうですね。
