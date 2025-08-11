ARRIが事業売却を検討中

ブルームバーグが、ドイツの映像機器メーカー「ARRI」が事業の一部または全ての売却を検討していると報道しています。
･Arri reportedly weighing sale options（ibc.org）
- ブルームバーグによると、ミュンヘンに拠点を置くカメラメーカーのアリグループは、事業の全部または一部の売却を含む選択肢を検討しているということだ。ブルームバーグは関係筋の話として、アリの経営陣とオーナーらがアドバイザー候補らと初期の協議を行っており、取引には過半数または少数の株の売却が含まれる可能性があると報じた。
ARRIは、1917年に撮影監督のオーガスト・アーノルドとロバート・リクターによって、カメラと照明機器の製造を目的として設立されました。同社は16か国にオフィスを構え、約1500人の従業員を擁し、高級フィルムカメラ、レンズ、照明、レンタル機器を提供している。
100年以上の歴史のある映像機器メーカーのARRIですが、事業売却を検討している可能性があるようです。REDはニコンの傘下になりましたが、ARRIはどこのメーカーに売却されるのか気になるところです。
いつは
カメラではSONYに追い上げられ、照明ではAputureやNANLUXの中国勢に追い上げられ大変ですがついにここまで話が進むとは。。。
ARRIは映画の歴史そのものだと思うので何らかの形でも継続してほしいです
エルミタージュ
ARRI LOGが使えるLUMIX機やシネマレンズも使っているシグマなどLマウント系の会社が相性は良さそうですが
買収する体力を考えるとDJIなんかあり得るかも
じょにー
ソニーが買ったとてALEXAとVeniceどう棲み分けるのって話だし
キヤノンかDJIあたりなのかなぁ
htn
ARRIの経営、今後は規模的に大変だろうと想像していました。
自分的にはパナソニックに買って欲しいです。
どうなるかなあ。
下仲
ARRIってシネマ最大手じゃなかったでしたっけ、これ大ニュースじゃないですか！？
サンセット
映画界で最高峰かつ世界では独占的なARRI。
しかし貧しい（泣）日本の映画やテレビドラマ界では高過ぎて採用されない。
良くてAMIRA止まり、ARRIはLFシリーズや35でさらに高値のカメラを販売。
時代と逆行している戦略が裏目なんですかね。
海外でも制作予算が年々下がっていたり、デジタル技術の進化で他社メーカーのカメラも採用されたりで
じわじわシェアが下がっていたのかも。
ニコンはRED済、SONYは自社製品で走っている、Canonもイメージ完成形でシナジー効果薄そう。
富士フィルムは独自のルック貫いている、となると一番近しいのは日本ではLogーCのパナソニックな気はしますが。。。。
あとはおっしゃるようにハッセル買収した中国のDJI
アップルとかのメガ企業も資金はありそうですが最新技術追求の社風となんか違う感じ。
ARRIのセンサールックが欲しい企業はあるだろうしブランドは残すんでしょうが、さて
Birdhead
個人的にはAJAとかBMDあたりに出てきてほしいけど、いまシネマカメラをラインアップに載せる意味があるメーカーって他にはどの辺がありましたっけ。