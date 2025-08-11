ARRIが事業売却を検討中

ブルームバーグが、ドイツの映像機器メーカー「ARRI」が事業の一部または全ての売却を検討していると報道しています。

･Arri reportedly weighing sale options（ibc.org）

ブルームバーグによると、ミュンヘンに拠点を置くカメラメーカーのアリグループは、事業の全部または一部の売却を含む選択肢を検討しているということだ。ブルームバーグは関係筋の話として、アリの経営陣とオーナーらがアドバイザー候補らと初期の協議を行っており、取引には過半数または少数の株の売却が含まれる可能性があると報じた。



ARRIは、1917年に撮影監督のオーガスト・アーノルドとロバート・リクターによって、カメラと照明機器の製造を目的として設立されました。同社は16か国にオフィスを構え、約1500人の従業員を擁し、高級フィルムカメラ、レンズ、照明、レンタル機器を提供している。

100年以上の歴史のある映像機器メーカーのARRIですが、事業売却を検討している可能性があるようです。REDはニコンの傘下になりましたが、ARRIはどこのメーカーに売却されるのか気になるところです。