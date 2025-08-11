ハッセルブラッドが「X2DII」を8月26日に発表？ AF性能はソニー機に匹敵？

Mirrorless Rumorsに、ハッセルブラッドX2DIIの発表日とこれまで明らかになっているスペックに関する噂のまとめが掲載されています。

･Hasselblad X2DII With Built-In LiDAR Coming August 26!

新しいハッセルブラッドX2DIIが新レンズと共に8月26日に登場する。新機能は次の通りだ。



- ソニーのカメラに匹敵するパフォーマンスのLiDAR AFシステム

- 背面にジョイスティックとカスタマイズボタンを追加

- 高解像度化された液晶モニタ

- モニタが下方向にもチルトするように

- ユーザーインターフェースの改善

何度か情報や画像がリークしているハッセルブラッドX2DIIですが、近日中に正式発表されるようですね。今回のモデルチェンジでは懸案事項だったAFが改善されるようで、ここでは「ソニー機に匹敵するパフォーマンス」と述べられているので、かなり大幅な改善が期待できそうです。その他、ジョイスティックの追加や、モニタの改良など、いずれも有用な改善で訴求力は大きくアップしそうです。