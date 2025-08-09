ニコン映像事業部の2025Q1は減収減益

ニコンが2026年3月期 第1四半期の決算を発表しています。
- 当第１四半期連結累計期間（2025年４月１日～2025年６月30日）は、映像事業においては、デジタルカメラ市場は販売台数・金額とも堅調に推移した。
- 映像事業においては、新製品「Z5II」や「Z50II」等を中心としたミラーレスカメラ及び交換レンズの販売は好調に推移したが、製品ミックスの変化や為替影響による平均販売単価の下落に加え、関税影響もあり、減収減益となった。
- 通期の事業環境は、映像事業においては、デジタルカメラ市場は堅調に推移すると見込まれる。
2026年Q1の映像事業部は減収減益で通気見通しも下方修正と、数字的にはだいぶ後退していますが、主要因は為替と関税で、製品自体は良く売れているようですね。ただ、売れ筋製品がZ5IIやZ50IIなどの単価の低い製品に変化しているようなので、それも影響しているのかもしれません。今後はZ9IIなどの高単価の製品の登場も噂されているので、ニコンの巻き返しに期待したいところです。
フィルム派理子派
くれぐれもこの結果で『だから低価格はダメなんだ』なんてことの安直な社内議論になって欲しくないですね。
情勢や為替変動で利益が出ないのは別の部分に要因があると見るべきだと思ってます。Z5IIは明らかに市場が求めていたフルサイズミラーレスなのは販売数から明確。顧客のニーズにマッチ出来たわけで社員の方たちの努力の積み重ねだと思います。これからの展開含めて、自社の判断に自信を持って邁進して欲しいなと願っています。
火山オタク
ニコンは日本も米国も安売りしすぎな気がします。年中割引セールをしているイメージです。
シェアは追わないと言っていたのに欲が出たのか台数を稼ごうとしているように感じるのは私だけでしょうか？
きちんと利益を出すビジネスモデルで頑張って欲しいです。
daipa
高価格帯の製品だけになるなら、ライカと同じ道になる。高価格帯へ誘導する製品が必要な事は、必ず必要だと思う。もっと幅広くバリエーションのある製品ミックスが必要だと思う。
でも、そろそろREDと融合した製品が出て来るかもしれないので、それはとても期待できると思う。個人的にはほぼスチルしか撮らないけど。