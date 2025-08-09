ニコン映像事業部の2025Q1は減収減益

ニコンが2026年3月期 第1四半期の決算を発表しています。

･決算短信・決算説明会資料

当第１四半期連結累計期間（2025年４月１日～2025年６月30日）は、映像事業においては、デジタルカメラ市場は販売台数・金額とも堅調に推移した。

映像事業においては、新製品「Z5II」や「Z50II」等を中心としたミラーレスカメラ及び交換レンズの販売は好調に推移したが、製品ミックスの変化や為替影響による平均販売単価の下落に加え、関税影響もあり、減収減益となった。

通期の事業環境は、映像事業においては、デジタルカメラ市場は堅調に推移すると見込まれる。

2026年Q1の映像事業部は減収減益で通気見通しも下方修正と、数字的にはだいぶ後退していますが、主要因は為替と関税で、製品自体は良く売れているようですね。ただ、売れ筋製品がZ5IIやZ50IIなどの単価の低い製品に変化しているようなので、それも影響しているのかもしれません。今後はZ9IIなどの高単価の製品の登場も噂されているので、ニコンの巻き返しに期待したいところです。