リコー「GR IV」の詳細スペック

中国で行われたリコーのGR IVの内覧会の内容（詳細スペックなど）がリークしています。

･Full Ricoh GRIV presentation leaked in China!（Mirrorless Rumors）

リコーGR IVが中国での記者発表会でお披露目され、その全情報がリークされた。以下はGRのスペックと画像だ。



- モデル名：Ricoh GR IV

- センサー：APS-C BSI CMOS、 有効解像度 25.73MP

- プロセッサー：GR Engine 7

- レンズ：18.3mm f/2.8（35mm換算 28mm）、7群5枚構成（非球面2枚）

- 手ブレ補正：5軸ボディ内補正、最大6段分

- 最大解像度：6192 × 4128

- ビット深度：14bit RAW

- ISO感度：ISO 100～102,400（拡張で ISO 204,800）

- シャッタースピード：メカニカル 300秒～1/4000秒、電子シャッター最大1/16000秒

- NDフィルター：内蔵2段分

- 連写性能：最大約12コマ/秒

- 動画：4K 30p、フルHD 24p / 30p / 60p

- AF方式：位相差＋コントラスト検出ハイブリッドAF

- 顔・瞳検出：対応

- 被写体認識：人物・動物・乗り物（AIベース）

- タッチフォーカス＆トラッキング：対応

- ホワイトバランス：オートWB（標準 / 白優先 / 暖色）

- シーン認識：対応

- AI露出＆スキントーン：AI処理による描写向上

- モニター：3.0型LCD、184万ドット、固定式、タッチパネル

- ファインダー：非搭載

- ボディ材質：マグネシウム合金

- サイズ：109.4 × 61.0 × 33.4 mm

- 重量：バッテリー込みで約275g

- バッテリー寿命：CIPA規格 約290枚

- 充電：USB-C充電対応

- メディア：SDカードスロット（UHS-I）＋ 内部ストレージ53GB

- 通信機能：Wi-Fi、Bluetooth、USB-C（データ＆充電）

- フィルム効果：ポジフィルム、ブリーチバイパス、モノクローム、ソフトモノトーンなど10種類以上

- スナップフォーカス / ゾーンフォーカス：対応

- インターバル撮影 / 多重露光：対応

- USBストリーミング：非対応

- リモート操作：スマホアプリ経由

- 予想価格（日本）：149,800円

- 発売予定：2025年秋







- 画面中央から端までのシャープネス向上

- 高屈折率・低分散ガラスとガラス非球面レンズを適切に配置し、レンズユニットを薄型化

- 鏡筒機構の刷新により起動時間短縮

- AF速度向上

- 露出補正をボタン操作に変更し、直感的で素早い調整が可能

- Image Control "Cinema"：過去の映画色調を参照する新機能

- LCDモニター輝度を自動調整するAUTOオプション追加

- UV/IRフィルターに防汚・防静電コーティング採用

- 内部ストレージ53GB搭載

- 大容量1800mAhバッテリー（DB-120）

- GR史上最速の起動時間：0.6秒

- エフェクトの「強さ」を細かく設定可能

- 新開発 GR ENGINE 7

- 5軸6段分の手ブレ補正

- 「オートWB（白優先）」追加

GR IVは画像処理エンジンやレンズが新しいものに変わっていて、連写性能、動画性能などが大幅に改善されていますね。AFは位相差とのハイブリッドになり被写体検出も追加されていて、スペック上は申し分のないものとなっています。その他には、モニタの解像度や手ブレ補正の効果、バッテリーライフも改善されていますね。大容量の内蔵ストレージも便利そうです。

GR IVは外観こそそれほど変わっていませんが、内部的にはかなり大幅に進化していますね。起動時間の短縮とAFの進化で、スナップ機として更に使いやすくなりそうです。