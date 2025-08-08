Laowa「200mm F2」のAFレンズの画像

独立摄影师联合会に、LaowaのEF / E / Z / X / GFXの各マウントに対応するAFの200mm F2の画像と重さに関する情報が掲載されています。

Laowaから新しいAFレンズの200mm F2.0が登場する。これはフルサイズ対応のAFだ。現在の中国製の望遠AFレンズの最長焦点距離は、Viltrox 135mmだ。Laowaには、まだ発売されていない180mmのAFマクロレンズもある。このレンズはキヤノンEF/ソニーEマウント/ニコンZマウントに対応し、富士フイルムXマウントとGFXマウントも後日発売予定だ。重量は1.6kg未満で。

シグマが間もなく200mm F2を発表すると噂されていますが、Lowaも全く同じスペックのレンズを発表するようです。マウントはEFマウントやGマウント（GFX）にも対応しているのが目を引くところです。画像を見る限りでは、鏡筒の質感は結構よさそうですね。重さも1600gと軽く、取り回しもよさそうです。あとは価格と光学性能が気になるところです。