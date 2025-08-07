タムロンがZマウントとRFマウントの「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD」を正式発表

タムロンが開発が発表されていたZマウント / RFマウント用の高倍率ズーム「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（model B061）を正式に発表しました。

･18-300mm F3.5-6.3 (Model B061)ニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用発売

株式会社タムロンは、APS-Cミラーレス一眼カメラ対応の高倍率ズームレンズ「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)」のニコン Z マウント用を2025年8月28日、キヤノンRFマウント用を2025年9月26日に発売する。

価格はZマウント用が10万4500円、RFマウント用が10万6700円（いずれも税込）

噂通り、タムロンの18-300mmのZマウント版とRFマウント版が正式発表されました。ZもRFも純正のAPS-Cの高倍率ズームは望遠端が短めなので、望遠端が300mmまでの高倍率ズームは訴求力が高そうです。

希望小売価格は、Eマウント版が税込9万6800円なので、Zマウントでは7700円、RFマウントでは9900円高くなっていますね。