ニコンの6100万画素機は近い将来には登場しない？

Nikon Rumorsに、ニコンの高画素機に関する噂を否定する記事が掲載されています。
･Nikon is not coming with a 61MP camera anytime soon
- 数ヶ月ごとに、ネット上で拡散されているニコンに関する作り話の噂を検証しなければならない。本日、ニコンが近い将来に6100万画素機を発売する予定はないと報告することができる。さらに、ニコンZLシリーズの新型カメラも開発されていない。近い将来（あるいは全く）発表予定のないニコンカメラの長いリストをみて欲しい。
- Nikon Z1
- Nikon Z4
- Nikon Z80
- Nikon Z90
- Nikon ZfR
- Nikon Zh
- Nikon ZL
- Nikon Zx
- Nikon Zxx
今後数ヶ月以内の登場を期待しているカメラは次の通りだ。
- Nikon Z9II
- Zikon Zr
- シルバーのZf
6100万画素センサーを搭載したZ7IIIの噂は過去に何度か流れていますが、Nikon Rumorsは引き続きこの噂には否定的な見解のようです。6100万画素機の噂は、以前に独立摄影师联合会も否定していたので、少なくとも近日中の登場は、あまり期待しない方がよさそうな雰囲気ですね。
6100万画素センサーを搭載するかどうかはともかくとして、ニコンがZ7II後継機を現在開発しているのかどうかは気になるところです。
青葉
単純に50MPと60MPってあまり差がないですしね
シュワシュワ
61MBを今持ってきてもインパクトはないので、80MB以上にはしてくるでしょうか？
S1RIIが42MBに留めたように、現状の45MBを画質重視でバージョンアップさせるのも手だと思いますが、Z8,9との差別化の為にもより高画素へシフトですかね
h, L ,x, xx とかはどっから出てきて中身も想像できませんが、80 or 90 は是非とも実現してほしいです
ニコ太
6100万画素だと8kは30p駆動までになりそうですが、すでに4500万画素で8k60pを達成してるニコンからすると、あまり乗り気ではないのかもしれません。