タムロンが間もなくZマウント用の「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD」を正式発表？

Nikon Rumorsに、タムロンがまもなく以前に開発が発表されていたZマウント用の高倍率ズーム「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD」を正式発表するという記事が掲載されています。
･Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD APS-C lens for Nikon Z-mount to be officially released tonight
- ニコン Z マウント (APS-C) 用の Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD APS-C レンズが数時間以内に正式に発表される。このレンズは4月に開発が発表されていた
ニコン純正のAPS-C用の高倍率ズームは18-140mmで望遠端が短めなので、超望遠域までカバーする高倍率ズームが欲しい方には、タムロンの18-300mmは良い選択肢になりそうですね。
むぎパパ
昨日の段階で、いくつかのカメラ店で予約のフライング掲載がありました。
Z50オーナ－
発売が愉しみですが、価格は8万円弱程度（Eマウント版は最安値で62800円程度）となるのでしょうか？
Tamron社にもそろそろ16mmスタ－ト（APSサイズ）の製品を出して欲しいです。
個人的には16mm～200又は250mm程度で充分ですので、ご検討よろしくお願いします。