タムロンが間もなくZマウント用の「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD」を正式発表？

Nikon Rumorsに、タムロンがまもなく以前に開発が発表されていたZマウント用の高倍率ズーム「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD」を正式発表するという記事が掲載されています。

･Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD APS-C lens for Nikon Z-mount to be officially released tonight

ニコン Z マウント (APS-C) 用の Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD APS-C レンズが数時間以内に正式に発表される。このレンズは4月に開発が発表されていた

ニコン純正のAPS-C用の高倍率ズームは18-140mmで望遠端が短めなので、超望遠域までカバーする高倍率ズームが欲しい方には、タムロンの18-300mmは良い選択肢になりそうですね。