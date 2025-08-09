OM SYTEMにフルサイズは必要ない

Amateur Photographerに、OM SYSTEM（OMDS）にフルサイズ参入を求める声に対する意見記事が掲載されています。
･I don't think OM System needs to go full-frame - here's why
- 私は、長い間、OM SYSTEMは同社を批判する人たちがその43センサーとm4/3システムへの依存を嘆く声によって足を引っ張られてきたと考えてきた。パナソニックはLマウントに参加したが、OM SYSTEMはフルサイズに参入しなかったことで本当に損をしたのだろうか？ 私はそうは思わない。
「自分の道を行く」ことには大いに意味があると思う。結局のところ、もし他社と同じものしか提供していないのなら、混雑した市場でどうやって目立つことができるだろうか？ 人々がOM SYTEMを選ぶための明確な理由を提供する必要があるのだ。
確かに、43センサーはAPS-Cやフルサイズのセンサーよりも小さく、そのためOM SYSTEMは2000万画素という控え目な解像度に固執してきた。しかし、携帯性と実用性、そして十分満足できる結果を出せるという理由から、このシステムは私の定番だ。4000万画素以上の画像を必要とする理由は、私にはない。
私にとってOMシステムは、「実用性」「デジタルのシンプルさ」「レバーやダイヤルを備えたレトロデザインと操作性」という、あらゆる良い要素を融合させた最も成功した例のひとつだ。もし欠点があるとすれば、OM-3のような製品に多くの機能を詰め込みすぎることかもしれない。
こうした「現代性と古典性の融合」という点では、私の考えではフジフイルムのXシリーズだけが近い存在だ。こうなると、APS-Cやフルサイズセンサーは「必須」ではなく「あれば嬉しいもの」に感じられ、FOMO（他の人が楽しんでいることを体験できない）はなくなり、代わりに禅のような落ち着きが心に訪れる。
OMDSのフルサイズ参入待望論は定期的に出てくるような気がしますが、この記事ではそれを否定しています。
確かにレッドオーシャンのフルサイズ市場に今から参入するよりも、自分の道を行く方が良い選択肢なのかもしれませんが、現実問題としては、今後、m4/3システムで十分な利益がでないようだと、フルサイズ参入はともかくとして何か他のことも考えないといけないかもしれませんね。
スナッキー
m4/3とAPS-Cに関してはそこまで変わるものではないなと実感中。
フルサイズとの比較でのメリットとなるとm4/3は被写界深度が深くシステムがコンパクトになる。
というところは既知の部分かと。
OMDSさんにはAFの精度向上が進む道かと。
AI認識の高精度化などを進めれば問題ないっすよね。
マウントを増やす…という方向はあるのかわかりませんが、被写界深度が浅い機種を。という要望が多いならラージフォーマット機を出すのも良いのかもしれません。
フジが先にやっちゃいましたが、コンパクトなラージフォーマット機を技術転用でなんとか…
まぁ、その前にm4/3のボディ充実とかコンパクトカメラとかやることいっぱい有りそうですがね…
KISS Rを待ちながら
パナソニックは（ブランド銘コンデジやMFTズミルックス等）ライカライセンスがあるのでLマウントアライアンスに参加するメリットがありますが、OM SYSTEMというかOMDSは正直フルサイズどころではないというか、手持ちの札をいかに強くするかがまず先決という印象があります
幸いOM-5が好調なようですので、ここからの反転攻勢に期待したいですね
田舎のカメラ好き
自分もわざわざレッドオーシャンに飛び込む必要はないと思ってます。
ただ、APS-Cならもしかしてサードパーティーがレンズ出してくれるかも、など思ったりもします。
でも今は資金力の面で他のフォーマットに手を出すのは難しいと思いますので、m4/3でやれること(AF向上とか新たなCP機能とか)を精一杯やっていただきたいです。
ドラネコ
数年前ならともかく、今フルサイズに参入してもメリットは無いと思います。OM-5も新機種が販売されて、他メーカーでは上位機種しか搭載されないようなSSWFなど機能モリモリで購入側には有難いんですが、やはり利益を上げるには魅力のある高級コンデジを出すなど工夫が必要かと思います。
gf10
m4/3だけでも大した技術的進展が見られない今のOMがフルサイズに進出しても、ソニー、キヤノン、ニコンと真の意味でまともに競合するのは厳しく、ニッチに留まると思います。
黒字体質は見事なので、他社のように技術革新を継続して商品として出し続けられる体制を整えたうえで、さらなる飛躍を見たいです。
山永
仮にフルサイズに参入するとして…
OMのカメラには機動力が求められちゃうと思うので、ハイスペック機は出せない気がしますね
個人的には、小さく軽く耐候性があるのがOMの魅力だと感じております
デカくて重いカメラになっちゃうと他の会社のカメラでも良いので、なかなか難しそう
デジタルXA
他フォーマットを検討するのであれば、その前にAF機能はトップクラスに肩を並べるレベルまで向上させるのが先かな、と思います。
SSFWや防塵防滴等いい技術はあるのですが、やはり昨今はAFが劣ると選択肢から早い段階で不利かなと思います。
まあ、MFTでももっとやれる事（やって欲しい事）は沢山ありますので、そちらに注力して欲しいと思っています。
ただ、この話は、OMDSが言っている分けではないようなので、話題として楽しませていただいた、と言ったところでしょうか。
EBC
今の親会社のことを考えると十分な黒字体質に立て直した後にシナジーのありそうな企業に売却されるかと思います
新マウント等の挑戦があったとしてもその後でしょうね
Z500
カメラボディはそうかもしれませんが、ズイコーレンズはもっと多くのフォーマットに挑戦すべきだったと思います。
特にパナソニックがLマウントに参入したタイミングでフルサイズ用Lマウントズイコーレンズを出していれば、と。
wow
スマホとフルサイズの狭間で中途半端と言われない独自の立ち位置を確立できるのであればいいと思います。そもそもフルサイズをやる開発リソースはないでしょうしね。OM-1の進化が止まれば先はないでしょうから頑張ってほしいです。
MEsuper
キャッシュバックに釣られてOM-1iiのキットと40-150 f4買いましたが、レンズの写りは素晴らしく、小型センサーの低い高感度耐性もハイレゾショットで補え、軽さと防水性能のおかげでなんでも撮る気にさせてくれる素晴らしいシステムと感じましたね。
ただ画質の部分と違って軽さや防水性能は使ってみないと伝わらない部分なので、マーケティングは苦労してるだろうなと思います。
そこさえしっかり伝わればもっと売れるようになると思うんですが。
ほ゜ち
フルサイズに行かなくてもよいけど、m4/3を活かした小型のボディに力を入れて欲しい
レンズが自然と小さくなるからとシステム全体の小ささに甘えずに
タスマニアタヌキ
高級コンデジを是非!
Shiba
個人的にはm4/3システムのみに絞って開発しているメーカーということで、フルサイズの片手間でAPS-Cやm4/3をやっているメーカーよりも本気度を感じますし、信頼してます。
あとはAF面でキヤノンやソニーと張り合えるか、それ以上のものを持っていれば、多くの人に選んでもらえると思いますが…
やはりAFが見劣りすると、特にOMシステムが狙っている鳥屋の方などは、すぐ離れていってしまうと思うので。
あとはOM-3のように何でも全部入りにするのではなく、PENなどの小型機には人物、犬猫の認識を優先して強化するなど、そのカメラの購入層に合わせてAFを強化しても良いのではないでしょうか。
撮り人知らず
単にセンサーサイズだけの問題に止まらず新マウントの開発（Lマウントへの対応を含む）を伴うので、今のOMDSにそこまでの余裕があるのでしょうか。他の方もおっしゃっていますが、m4/3でone & onlyを貫いて欲しい。高性能だけど高くて大きくて重いものを全てのユーザーが求めているわけではないと思うので。
こういう記事が出るということは確かにm4/3では利益が出ていないんでしょうか。そんなことはないように思いますが。フルサイズへの参入は逆にOMDSの致命傷になりそうな気がします。どうかユーザーの声を聞き間違えないように祈るばかりです。
junjun_tio
個人的には、コンパクトなシステムと超強力な手振れ補正が、OM SYTEMのアイデンティティだと思っています。
それにライブND等のコンピュテーショナルフォトグラフィを加えた今の構想で間違っていないのではないかと。
ただ、昨今は明らかに進化の度合いが小さいというか、小手先のマイナーチェンジばかりといった印象が強いので、そんなことしてたらユーザーに見放されると思います。
E-M5 MarkIIやE-M1 MarkIIが出た時のワクワクをもう一度！
秋
m4/3で利益を出すのが難しいのはomが一眼スタイルのカメラにこだわっているからかなーと。
omの耐久性なら業務用の利益率が高い分野にも切り込んでいけると思います。ボイスレコーダーの技術も動画技術との相性がいいでしょうし。
プロ用動画機、配信用カメラ、ドローンなど。
今まではパナソニックと棲み分けているところもあったかと思いますが、こういった分野にも挑戦してほしいです。
待ち構えるDJI、ブラックマジックデザインも手強いとは思いますけどもね。
014052
OMDSはm4/3とコンデジのTGシリーズで頑張って欲しいです。機材重量を軽くする為にフルサイズから乗り換え買い増しをネットで見かけます。
長時間移動や撮影時軽さは重要ポイントですよね。
OMDSのレンズもいいですがパナライカや他社レンズが豊富でm4/3魅力的なマウントです。OM1シリーズはスペック表だけでは良さがわからず、初心者にどう良さをアピールするかが課題ですね。
店舗見に行ってもフルサイズをすすめられそう。