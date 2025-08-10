ヨドバシカメラの7月下旬のランキングで「α7CII」が首位に返り咲き

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの7月下期のレンズ交換式カメラの売上ランキングが掲載あれています。
･一眼カメラ売れ筋トップ10！「Zfc」が4か月ぶりにランクイン
- データ集計期間 : 2025年7月16日～31日
第1位 ソニー α7C II ボディ
第2位 富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット
第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット
第4位 ニコン Z50II ダブルズームキット
第5位 ソニー α7 IV ボディ
第6位 ニコン Z5II ボディ
第7位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ
第8位 キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
第9位 キヤノン EOS R50・ダブルズームキット
第10位 ニコン Zfc 16-50 VR レンズキット
- 今回の1位は、ソニー「α7C II」ボディ。前回2位からのランクアップで、1か月ぶりにトップの座を取り戻した。
- 2位の富士フイルム「X-M5 XC15-45mmレンズキット」は、販売休止中の入荷待ち分が発送されたことによりランクイン。なお、8月8日時点ではヨドバシ・ドット・コムの在庫が復活している。
- 今回は、キヤノンとニコンが3機種ずつ、ソニーが2機種3モデル、富士フイルムが1機種ランクイン。
今回のヨドバシのランキングでは前回から1位と2位が入れ替わっていますね。α7CII の人気は引き続き高く、最近は常に首位争いをしているという印象です。
富士フイルムX-M5は販売休止中ながら前回は1位、今回は2位で入荷数は相当多いようですね。現在は在庫が復活しているということなので、どうやらバックオーダーは捌けたようです。
Noppo
ランキングを見ていると、軽くて安価な機器が多く、中級機以上は発売当初売れるものの、その後は低空飛行になることが多いようです。
日本に於いては、やはり軽くて安価な機種に人気が集中するようです。
各メーカーも、なんでも盛り込んでどんどん高くする路線ばかりではなく、多くの人が使う機能を中心とした購入しやすい機種にも力をいれたほうがよいのでは、と思います。
ソニー使い
α7CⅡ持ってますが、20-70F4つけて撮ってる事多いですね。
7Ⅳと比較すると、
ボタン1つ少ないのとジョイステックがないので、
特定用途だと7Ⅳの方が使いやすいですが、
軽いので標準域なら使いやすくて良い機種に感じており、
売れているの納得です。