ヨドバシカメラの7月下旬のランキングで「α7CII」が首位に返り咲き

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの7月下期のレンズ交換式カメラの売上ランキングが掲載あれています。

一眼カメラ売れ筋トップ10！「Zfc」が4か月ぶりにランクイン

  • データ集計期間 : 2025年7月16日～31日

    第1位　ソニー α7C II ボディ
    第2位　富士フイルム X-M5 XC15-45mmレンズキット
    第3位　ソニー α7C II ズームレンズキット
    第4位　ニコン Z50II ダブルズームキット
    第5位　ソニー α7 IV ボディ
    第6位　ニコン Z5II ボディ
    第7位　キヤノン EOS R5 Mark II ボディ
    第8位　キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
    第9位　キヤノン EOS R50・ダブルズームキット
    第10位　ニコン Zfc 16-50 VR レンズキット

  • 今回の1位は、ソニー「α7C II」ボディ。前回2位からのランクアップで、1か月ぶりにトップの座を取り戻した。
  • 2位の富士フイルム「X-M5 XC15-45mmレンズキット」は、販売休止中の入荷待ち分が発送されたことによりランクイン。なお、8月8日時点ではヨドバシ・ドット・コムの在庫が復活している。
  • 今回は、キヤノンとニコンが3機種ずつ、ソニーが2機種3モデル、富士フイルムが1機種ランクイン。

　

今回のヨドバシのランキングでは前回から1位と2位が入れ替わっていますね。α7CII の人気は引き続き高く、最近は常に首位争いをしているという印象です。

富士フイルムX-M5は販売休止中ながら前回は1位、今回は2位で入荷数は相当多いようですね。現在は在庫が復活しているということなので、どうやらバックオーダーは捌けたようです。