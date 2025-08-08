ヨドバシの8月上期のコンデジランキングで初登場の「RX1R III」が2位に

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの8月上期のコンパクトカメラの売上ランキングが掲載されています。

･コンデジ売れ筋トップ10！ キヤノン「G7 X Mark III」が1年ぶりに復活

データ集計期間 : 2025年8月1日～15日



第1位 キヤノン PowerShot G7 X Mark III

第2位 ソニー Cyber-shot RX1R III

第3位 キヤノン PowerShot SX740 HS

第4位 富士フイルム X half

第5位 富士フイルム GFX100RF

第6位 リコー GR IIIx

第7位 キヤノン IXY 650

第8位 ソニー VLOGCAM ZV-1 II シューティンググリップキット

第9位 OM SYSTEM Tough TG-7

第10位 ライカ D-LUX8





今回はキヤノンが3機種、ソニーと富士フイルムが2機種ずつ、OM SYSTEM、ライカ、リコーが1機種ずつランクイン。

キヤノンが受注を停止していた「PowerShot G7 X Mark III」と「PowerShot SX740 HS」が8月1日に受注再開となり、「G7 X Mark III」は1位、「SX740 HS」は3位に躍り出た。「G7 X Mark III」は1年1か月ぶりの再ランクインだ。ただし、多数の注文があったことから納期遅れが発生し、「G7 X Mark III」は8月7日に新規受注が停止された。「SX740 HS」は入荷待ちの状況で、ヨドバシ・ドット・コムでは販売休止になっている。

6位のリコー「GR IIIx」、7位のキヤノン「IXY 650」もヨドバシ・ドット・コムで販売休止中だ。

2位には、8月8日発売のソニー「Cyber-shot RX1R III」が初登場。

PowerShot G7 X Mark III は長期間入手困難で中古価格が高騰している機種なので、受注再開で注文が殺到したようですね。RX1R III は2位スタートとなりましたが、キヤノンの受注再開と重なったのが不運でした。

富士フイルムは「X half」「GFX100RF」が4位、5位で、どちらもかなり尖った製品ですが、富士フイルムのコンデジ戦略は上手くいっているようです。