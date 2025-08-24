ニコンの次の新製品発表は9月10日頃？

Nikon Rumorsに、ニコンの次の新製品発表に関する噂が掲載されています。

･Next Nikon announcement is rumored for September 10th (Nikon Zr video-oriented camera?)

ニコンが9月10日頃に新製品を発表すると噂されているが、おそらくREDの技術を搭載した、噂の動画志向のカメラ「Zr」（rはREDのr）だろう。このカメラはZマウントの新しいREDのカメラではない。



すでに伝えているように、この新機種はZ6 IIIをベースにしているが、カメラボディは完全に新しい動画指向のものになる。このカメラはレンガ型で非常に大きな液晶モニタを搭載し、EVFはない。これは現在のREDのカメラのデザイン、 ソニーFX3、ニコンZ30カメラを組み合わせたものだ。

ニコンは一昨日Z24-70mm f/2.8 S IIを発表したばかりですが、早くも次の新製品発表が近付いているようですね。次は噂の動画志向のカメラが発表されるようですが、これはZ6IIIベースということなので、REDのような高価な業務用機ではなく、アマチュアにも手が届く価格帯の製品になりそうです。