シグマ9月9日の新製品発表を予告

シグマが中国で9月9日の新製品発表を予告するティーザー画像を公開しています。

･World's BEST Bokeh King! Sigma 135mm f/1.4 AF Coming September 9

ベルリン時間の9月9日午前9時30分に、シグマは新しいフルサイズ用のAFレンズ135mm F1.4 を発表する。これはまさに世界初のレンズだ。



これに近いレンズはソニーの135mm F1.8だが、シグマはそれを更に上回っている。シグマは2/3段分明るく、被写界深度は約20～25%浅くなる。中国のシグマはすでにこのレンズを「MASTER OF OPTICS」という名称で呼んでいる。このレンズについて確認できた情報は次の通りだ。



フィルター径は105mm

重さ: 約1320g

クラシックなブラック仕上げ

取り外し可能な三脚座

ソニーEマウントおよびライカLマウントに対応

発表：9月9日



このレンズの実物とサンプルもチラッと見ることができたが、そのサンプル画像は綺麗で完璧な玉ボケとバターのように滑らかな後ボケで、まさに圧巻だった。85mm F1.4とは比べ物にならないほどだ。このレンズは確かに大きいが、それでも驚くほど扱いやすい。シグマは更に次の2本のレンズを近日中に発表する予定だ。



- 20-200mm F3.5-6.3

- 35mm F1.2 II

シグマは数日前に新製品を発表したばかりですが、早くも次の新製品発表が近付いているようです。SARは135mm F1.4の実物とサンプル画像を見ているということなので、登場するのはこのレンズでほぼ確定と見てよさそうですね。SARはボケの素晴らしさを強調しているので、どれほどのボケ味なのか楽しみです。