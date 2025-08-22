インフルエンサーがOM SYSTEM新製品のテスト用機材を入手？

43rumorsに、OMDS（OM SYSTEM）の新製品に関する噂が掲載されています。

･There seems to be an OM Digital announcement coming soon...

OMデジタルの新製品発表イベントが近々開催されるという噂を耳にした。どうやら、数人のインフルエンサーがテスト用の機材を受け取ったようだ。



確かなことは、OMデジタルが、以前から話題になっている新しい望遠ズームレンズを1～2ヶ月以内に発表するということだ。あの非常に素晴らしい150-400mm PROと同等の超高画質を誇る新しい70-200mm F2.8 IS PROレンズになるかもしれない。



カメラに関しては、PENやOMシリーズの新型カメラが出るという情報は全く聞いていないが、私の予想が間違っていると証明されることを願っている。

OM SYSTEMの新製品がインフルエンサーの手に渡ったということなので、新製品発表はそれほど先のことではありませんね。新製品はカメラの可能性は低そうなので、やはりロードマップに掲載されている望遠ズームが最有力候補でしょうか。



新しい望遠ズームは70-200mm F2.8になるという噂が流れていますが、m4/3のレンズとしてはやや中途半端なズーム域なので、本当にこのようなスペックレンズが登場するのか興味深いところです。