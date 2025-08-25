リコー「GR III」が生産終了に

独立写真家連盟に、リコーGRIIIの生産終了に関する記事が掲載されています。

･独立写真家連盟

リコーGRIIIが正式に生産終了となり、海外のECサイトでは生産終了品として表示されている。在庫処分後、GRIIIは正式に販売終了となる可能性が高いだろう。GRIVが発売されたことを受け、前世代機の生産終了は生産能力の増強につながり、GRIVの市場シェア拡大に貢献するだろう。リコーは間違いなく富士フイルムのベストプラクティスを学んでいると言える。



GR III はGR IVとは併売されず、そのまま生産終了となるようです。現在のリコーの生産力だと、GR IVの生産だけで手一杯でしょうし、これは納得はできますが、GR IIIのバックオーダーがどうなったのか気になるところです。



また、GR IIIxについては、ここでは触れられていませんが、こちらはGR IVxが登場するまでは生産が続けられるのでしょうか。