「ライカM11-V」のスペック

Leica Rumorsに、EVFを搭載した「ライカM11-V」のスペックに関する情報が掲載されています。
･New Leica M11-V camera with EVF details leaked online
- 登場が近付いているEVF搭載のライカM11-Vの詳細がリークした。
- 新しい内蔵EVF（0.5インチ 576万ドット、倍率0.76倍、フォーカスエイド、視度補正）
- ファインダーに、2つの機能を持つフレーム選択レバー搭載
- ピュリスティックデザイン（ファインダー窓のないクリーンなフロントデザイン、ダイヤモンドパターンレザーレット）
- コンテンツ認証機能
- 60/36/18MPのトリプル解像度機能を備えたフルサイズBSIセンサー
- MaestroIII画像処理エンジン（64GB内蔵メモリー）
- ドイツ製
ライカM11-VのEVFは576万ドット、倍率0.76倍というスペックで、大型EVFが搭載しにくいレンジファインダースタイルのカメラとしては非常に高性能なEVFを搭載していますね。M11-Vはファインダー窓がないので、前面のボディデザインの印象は既存のM11とかなり変わりそうですが、ライカらしい美しいデザインを期待したいところです。
Fuk036
フィルム時代のMDみたいになるのかな？M-10から更新して無いけど(自分にはこれで十分なので)、購入したくなるデザインにまとまっているのかな？