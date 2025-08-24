「ライカM11-V」のスペック

Leica Rumorsに、EVFを搭載した「ライカM11-V」のスペックに関する情報が掲載されています。

･New Leica M11-V camera with EVF details leaked online

登場が近付いているEVF搭載のライカM11-Vの詳細がリークした。



- 新しい内蔵EVF（0.5インチ 576万ドット、倍率0.76倍、フォーカスエイド、視度補正）

- ファインダーに、2つの機能を持つフレーム選択レバー搭載

- ピュリスティックデザイン（ファインダー窓のないクリーンなフロントデザイン、ダイヤモンドパターンレザーレット）

- コンテンツ認証機能

- 60/36/18MPのトリプル解像度機能を備えたフルサイズBSIセンサー

- MaestroIII画像処理エンジン（64GB内蔵メモリー）

- ドイツ製

ライカM11-VのEVFは576万ドット、倍率0.76倍というスペックで、大型EVFが搭載しにくいレンジファインダースタイルのカメラとしては非常に高性能なEVFを搭載していますね。M11-Vはファインダー窓がないので、前面のボディデザインの印象は既存のM11とかなり変わりそうですが、ライカらしい美しいデザインを期待したいところです。