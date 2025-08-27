ライカM11-VはX100/X-Proシリーズのようなハイブリッドビューファインダーを採用？

Leica Rumorsに、ライカのEVF搭載のMマウントカメラ「M11-V」のファインダーに関する噂が掲載されています。
･Leica M11-V camera coming with a hybrid viewfinder like the Fuji X100/X-Pro?
- 最新のライカ M11-V のリーク情報によると、「レンジファインダー窓」（距離計窓）がなくなるようだ。これは、おそらく前面右側にある小さなプリズムのことで、レンジファインダーの二重像パッチを提供している部分を指している。ただし、このリークは、実際に目を当てて覗く光学ビューファインダーがなくなるとは述べていない。
さらに、このリークでは、フレームセレクターレバーが「ビューファインダー用の二つの機能」を持つとされている。これはつまり、M11-V には光学ビューファインダー窓が依然として残るものの、フレームセレクターレバーが電子ビューファインダー（EVF）の起動も兼ねるようになり、レンジファインダー窓が廃止される、すなわちマニュアルフォーカス用の二重像パッチがなくなる、という意味かもしれない。
フォーカシングは、従来のM11を背面モニターや Visoflex 2 で使用するのと同じ方式になると考えられ、その場合フォーカスピーキングが重要な役割を果たすことになる。ただし、光学ビューファインダー自体は、二重像パッチなしで引き続き利用可能だろう。
もしかすると、その実装は富士フイルム X100 や X-Pro シリーズに搭載されているハイブリッドビューファインダーに似たものになるかもしれない。
ライカM11-Vのファインダーは単純なEVFではなく、富士フイルムX100/X-Proシリーズのハイブリッドビューファインダーのようなものになる可能性があるようです。レンジファインダーの距離計窓はなくなるということなので、二重像合致でのピント合わせはできなくなりそうで、光学ファインダーでは目測のMFで使うことになりそうです。
ずっとT二桁
光学ファインダがただの覗き窓だと味気ないよなぁ。
光学とEVFをハーフで重ねてレンジファインダ風のフォーカスアシスト
とか出来ないですかね。
ルミエール
MのレンズはAF対応していないので単純なOVFでは昔のMDのように目測合わせになりそうです。であればそもそもOVFがある意味がなくなりそう(一眼タイプほど厳密なフレーミングもできない、という意味で)。
何かしらの驚きある機能を追加してこないか、と期待します。が二重像あってのM型だと思っているのでこの方向性は歓迎しにくいです。
LOGAN
う～ん、どんな仕様になるのか楽しみですねぇw(^o^)w
AFはないですからただの覗き窓じゃ寂しいですし、何かしら楽し気なギミックを期待しちゃいます。
光学ファインダーがあることで、まずは正面から見たのっぺらぼう的な感じゃなくなりそうなので一安心です。