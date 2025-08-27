ライカM11-VはX100/X-Proシリーズのようなハイブリッドビューファインダーを採用？

Leica Rumorsに、ライカのEVF搭載のMマウントカメラ「M11-V」のファインダーに関する噂が掲載されています。

･Leica M11-V camera coming with a hybrid viewfinder like the Fuji X100/X-Pro?

最新のライカ M11-V のリーク情報によると、「レンジファインダー窓」（距離計窓）がなくなるようだ。これは、おそらく前面右側にある小さなプリズムのことで、レンジファインダーの二重像パッチを提供している部分を指している。ただし、このリークは、実際に目を当てて覗く光学ビューファインダーがなくなるとは述べていない。



さらに、このリークでは、フレームセレクターレバーが「ビューファインダー用の二つの機能」を持つとされている。これはつまり、M11-V には光学ビューファインダー窓が依然として残るものの、フレームセレクターレバーが電子ビューファインダー（EVF）の起動も兼ねるようになり、レンジファインダー窓が廃止される、すなわちマニュアルフォーカス用の二重像パッチがなくなる、という意味かもしれない。



フォーカシングは、従来のM11を背面モニターや Visoflex 2 で使用するのと同じ方式になると考えられ、その場合フォーカスピーキングが重要な役割を果たすことになる。ただし、光学ビューファインダー自体は、二重像パッチなしで引き続き利用可能だろう。



もしかすると、その実装は富士フイルム X100 や X-Pro シリーズに搭載されているハイブリッドビューファインダーに似たものになるかもしれない。

ライカM11-Vのファインダーは単純なEVFではなく、富士フイルムX100/X-Proシリーズのハイブリッドビューファインダーのようなものになる可能性があるようです。レンジファインダーの距離計窓はなくなるということなので、二重像合致でのピント合わせはできなくなりそうで、光学ファインダーでは目測のMFで使うことになりそうです。