富士フイルム「X-T30 II」後継機の名称

Fuji Rumorsに、富士フイルム「X-T30II」後継機に関する噂の続報が掲載されています。

･The Fujifilm X-T30 II Successor Name Unveiled

本日は、X-T30 II 後継機の名前を知らせたいと思う。このカメラはX-T40という名称になるだろうという人もいたし、X-T300になるという人もいた。しかし、信頼できる情報筋によると、X-T30 II の後継機は、富士フイルム X-T30 III と呼ばれるとのことだ。

X-T30 II の後継機は普通にX-T30 IIIということで、X-T二桁シリーズは、30シリーズが50シリーズとは別に、今後も続くことになりそうですね。X-T40という名称だと、余計混乱しそうですし、X-T300だと二桁機の後継が三桁機では少々違和感があるので、X-T30 III が妥当なような気がします。