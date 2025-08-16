ニコンが近日中に「Z 24-70mm f/2.8 S II」を発表？

Nikon Rumorsに、ニコンの新しいF2.8通しの標準ズームに関する噂が掲載されています。

･Breaking news: Nikon is rumored to announce a new Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II lens (Mark II)

私はこの情報を何ヶ月も隠していた。なぜなら、ニコンが大三元ズームの1つをわずか6年でモデルチェンジするとは信じられなかったからだ（現行モデルは2019年2月に発表された）。



現行のZ24-70mm f/2.8 Sは今後の値上げ予定リストには入っておらず、現在300ドルの値引き販売が行われている。Mark IIレンズの正式発表は間もなく行われる予定だ。？正確な発表日はまだ分からないが、おそらく8月26日頃だろうか？



Z 70-200mm f/2.8 Sも近い将来にモデルチェンジされる可能性があるが、正確な時期はわからない。



Z14-24mm f/2.8 Sについてはよく分からない。新しい/広角レンズの噂についてはすでに報告したが、これは単焦点レンズかF値の大きい広角ズームレンズの可能性もあるが、よく分からない。

ニコンが間もなくZ24-70mm f/2.8S後継機を発表するようです。現行のZ24-70mm f/2.8Sは光学性能的にはまだまだ一線級なので、このモデルチェンジは確かに早いような気もしますが、最近のトレンドに倣って小型軽量化を重視したモデルチェンジになるのでしょうか。

また、Z70-200mm f/2.8 Sのモデルチェンジの噂もあるようで、こちらも続報を期待したいところです。