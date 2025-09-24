キヤノンが11月16日と11月26日に新製品を発表するのは99%確実？

Canon Rumorsに、キヤノンの新製品発表に関する信憑性の高い情報が掲載されています。

･Canon Has Multiple New Product Announcements Coming in November

キヤノンが2025年のいつ新製品を発表するのか、多くの人に尋ねられた。何か問題が発生しない限り、次の日付は99%正確だ。キヤノンは11月に2つの発表日を設定している。2025年11月16日と2025年11月26日に新製品が発表される予定だ。これらのいずれかの日に新しいカメラが発表される予定だ。



どのようなカメラが登場するのか？ EOS R6 Mark IIIかどうかはまだ断言できないが、情報筋は、 EOS R6 Mark III がキヤノンの次のフルサイズ機であるとかなり確信を持って述べている。EOS R6 Mark IIIのセンサーはCinema EOS C50と同じか、あるいは近いものになると思う。



新しいレンズに関しては、近い将来発表予定のレンズは4本ある。どのようなレンズがリリースされるかは分からない。RF 300-600mm F4-5.6 L IS は、最終テストや発売に向けたマーケティングがすでに行われていることが確実なので、有力候補だ。

キヤノンの次の新製品発表に関しては、年末や来年などのいくつかの見解がありましたが、今回の噂は99%正確とまで言っているので、かなり期待できそうです。発表される新製品が何なのかはまだ分かりませんが、EOS R6 Mark IIIが有力候補のようですね。発表は2回行われるので、何等かのレンズの発表も期待できそうです。