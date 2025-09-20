シグマが「20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary」を正式発表

シグマが20mmスタートのフルサイズ対応の高倍率ズーム「20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary」を正式に発表しました。
･Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary 発表および発売日決定のお知らせ
- 株式会社シグマは、Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporaryの発表および発売日の決定をご案内いたします。
- 自由な表現を叶える、世界初の20-200mm
- 高い機動力を誇る小型・軽量設計
- 快適な撮影をアシストする高速AFと各種機能
価格：オープンプライス
マウント：L マウント用、ソニー E マウント用
付属品：レンズフード（LH756-02）、フロントキャップ（LCF-72 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ
発売日：2025年9月25日（木）
※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：9月11日（木）10時
- Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporaryは、世界で初めて広角端20mmと10倍ズームの両立を実現したフルサイズ用高倍率ズームレンズ。
- この1本で、超広角20mmから望遠200mmまでをカバーするので、広い画角で収める壮大な風景写真から、被写体との距離にとらわれないアクティブなスポーツ撮影、さらには最大撮影倍率1:2を活かしたクローズアップまで、多彩なシーンに柔軟に対応。
- 徹底した小型・軽量設計、そしてリニアモーターHLAによる高速・高精度AFにより、常に快適な撮影体験を提供。
【主な仕様】
レンズ構成：14群18枚（FLDガラス1枚、SLDガラス3枚、非球面レンズ4枚）
画角：94.5-12.3°
絞り羽根枚数：9枚（円形絞り）
最小絞り：F22-40
最短撮影距離：16.5cm （焦点距離28mm時）
25cm（W） - 65cm（T）
最大撮影倍率：1:2（焦点距離28-85mm時）
フィルターサイズ：φ72mm
最大径×長さ：φ77.2mm × 115.5mm
質量：550 g
20-200mm F3.5-6.3 DGは、これまでにない20mmスタートの高倍率ズームをコンパクトなサイズで実現しているのは素晴らしいですね。最大撮影倍率も1/2倍と高いので、これ1本でかなり幅広く撮影ができそうです。あとは、設計の難しい超広角域スタートのズームで、どれだけ光学性能が維持されているのかが気になるところですね。
SONY使い
20mmからの10倍zoomを商品化したのは評価しますが…せめてF3.5〜5.6で、手振れ補正機構は欲しかった。
個人的にはフィルター径77mmで24mm〜200mmでF2.8〜F4、手振れ補正付きが良かったかな…と願望ですが。
Far
最大撮影倍率が気になっていたので、「1：2」を見たときは色めき立ちましたがよく見たら「焦点距離28-85mm時」となっていてちょっと微妙。
手振れ補正は無いので購入するとしたらS1RⅡのボディに期待するしかないですね。
重量は所有のS PRO 16-35mm F4とほとんど同じなので、仕様を考えたら納得の重量。
画質は「推して知るべし」でしょうが、最近のズームは十分綺麗ですからね。
価格は他サイトで直販14万3,000円と出ていますが、これだとちょっと高いかな？