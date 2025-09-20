シグマ「20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary」の新しい画像

how2flyが、Xにシグマの新しい高倍率ズーム「20-200mm F3.5-6.3 DG」の4枚のリーク画像をポストしています。

how2fly

シグマ20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary

シグマの高倍率ズームは本当に20mmスタートの10倍ズームのようで、このスペックのレンズが比較的コンパクトなサイズでまとめられているのはすごいですね。フィルター径も72ｍｍなので許容範囲内のサイズと言ってよさそうです。望遠端ではかなり伸びるようですが、これは10倍ズームなので仕方のないところです。