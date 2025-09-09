ニコン「Zr」のリーク画像

Nikon Rumorsに、ニコンの動画志向の新型カメラ「Zr」の4枚のリーク画像が掲載されています。

･First leaked pictures of the upcoming Nikon Zr camera

これらは明日の発表が噂されているニコンZrの最初のリーク画像だ。

ニコンZrの画像がついに出てきましたが、思っていたよりもコンパクトで取り回しが良さそうな印象です。このサイズ感ならジンバルを使用した本格的な撮影だけでなく、手持ちでのVlog撮影にも使えそうですね。背面はモニタが占める面積がかなり大きそうで、ニコンの他のスチル機とは異なる操作系になりそうです。