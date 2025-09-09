シグマが「35mm F1.2 DG II Art」を正式発表

シグマが大幅な小型軽量化された大口径広角単焦点レンズ「35mm F1.2 DG II Art」を正式に発表しました。

･Sigma 35mm F1.2 DG II | Art 発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマは、Sigma 35mm F1.2 DG II | Artの発表および発売日の決定をご案内いたします。

- 開放から色にじみのないクリアな描写と大きく美しいボケによる、唯一無二の描写力

- 従来機種からの大幅な小型軽量化を達成

- プロフェッショナルユースに対応する各種機能とビルドクオリティ



価格：オープンプライス

マウント：L マウント用、ソニー E マウント用

付属品：レンズフード（LH782-04）、フロントキャップ（LCF-72 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ

発売日：2025年9月25日（木）

※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：9月11日（木）10時



- Sigma 35mm F1.2 DG II | Artは、2019年に世界初のミラーレス用35mm F1.2として発売したSigma 35mm F1.2 DG DN | Artの後継機。この6年で積み重ねた最新技術を惜しみなく投入することによって、より高い光学性能はもちろん、約30%の軽量化という大幅なサイズダウンを実現。高い解像力と大きく美しいボケによる唯一無二の描写性能を、より気軽に持ち出して楽しめます。フォーカスブリージングも抑制されているので、動画撮影でもその性能を存分に活かすことができる。



【主な仕様】

レンズ構成：13群17枚（SLDガラス1枚、非球面レンズ4枚）

画角：63.4°

絞り羽根枚数：11枚（円形絞り）

最小絞り：F16

最短撮影距離：28cm

最大撮影倍率：1:5.3

フィルターサイズ：φ72mm

最大径×長さ：φ81.0mm × 111.4mm

質量：755 g

35mm F1.2 DG II Artは旧型から全長が2cm以上短くなり、重さも30%も軽量化され、フィルターサイズも82mmから72mmも小径化されて、大幅に扱いやすくなりそうですね。光学性能や動画への対応も進化しているようで、大幅に訴求力が上がりそうです。