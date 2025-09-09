OM SYSTEM「ED50-200mm F2.8 IS PRO」の詳細スペックと価格

43rumorsに、OM SYSTEM（OMDS）の新しい望遠ズーム「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」の詳細スペックや価格に関する情報、新しいリーク画像が掲載されています。

･New leaked OM 50-200mm lens specs and images!

読者が、新しい「50-200mm F2.8 PRO」のスペックと価格の情報を見つけた。これが100%正しいかどうかはまだ分からないが、価格は「3499.00ユーロ」と記載されている。発表は9月10日、ロンドン時間午前7時だ。



50-200mm F2.8 PROのスペック

IP53防水

最小絞り: F22

最大径（mm）：91.4

全長（mm）：225.8

重さ（g）：1075

付属品：レンズフード、レンズキャップ

絞り羽根枚数: 9

レンズ構成: 13群21枚

最短撮影距離：51～100 cm

焦点距離（35mm換算）：100～400mm

手ブレ補正：あり

色: ホワイト

価格：3499,00ユーロ

OM SYSTEMの50-200mm F2.8の情報も、これでほぼ出揃ってきました。前回までの噂でモデル名に「IS」の文字がなかったので、IS非搭載を心配する声もありましたが、今回の画像ではISの搭載が確認できますね。価格に関しては、3499ユーロはそのまま円に換算すると約60万7000円ですが、これは20%前後の付加価値税込みだと思われるので、国内の販売価格はもっと安くなりそうです。