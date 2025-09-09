キヤノン「Cinema EOS C50」の詳細スペックと新しい画像

Canon Rumorsに、キヤノンCinema EOS C50のこれまでとは異なるソースによるスペックに関する情報と新しいリーク画像が掲載されています。

Canon Cinema EOS C50 Basic Specifications & Images

  • Canon Cinema EOS C50は、 RF85mm F1.4L VCMおよびシネレンズ11-55mm T2.95とともに明日（現時点では本日）全世界で発表される予定だ。Cinema EOS C50は、EOS R5 Cの後継機だ。

    キヤノン シネマ EOS C50 基本スペック
    7K60P RAW内部収録
    4K120P（クロップなし）
    オープンゲート
    スチルでは3230万画素
    最大連写速度40コマ/秒
    デュアルCFexpressType Bカードスロット
    シングルSDカードスロット
    デュアルピクセルCMOS AF II
    デュアルベースISO
    価格は4,000米ドル未満（大まかな通貨換算で）

canon_cinemaEOSC50_cr_014.jpgcanon_cinemaEOSC50_cr_013.jpg

スペックは以前の噂とはかなり異なっているようです。動画は6Kから7Kになっており、4K120pもクロップ「あり」だったのが、今回は「なし」になっています。また、カードスロットはデュアルSDだったものが、CFexpress x2 + SDと全く異なる仕様ですね。センサーは3250万画素ということなので、新型のフルサイズセンサーの採用は間違いなさそうです。C50は動画機ですが、スチルもある程度は撮影できるようですね。

あと、レンズに関してですが、11-55mmはT値で記載されているので、RFではなくシネマレンズのCN-Eで確定のようです。