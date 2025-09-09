キヤノン「Cinema EOS C50」の鮮明な画像

Canon Rumorsに、キヤノンの新型カメラ「Cinema EOS C50」の鮮明な2枚のリーク画像が掲載されています。

･Here Are a Couple of Images of the Canon Cinema EOS C50

Cinema EOS C50は、RF 85mm F1.4L VCMと、EOS R用か、またはCN-Eレンズと思われる未知の11-55mmレンズとともに、明日（現時点で本日）全世界で発表される予定だ。Cinema EOS C50は、EOS R5 Cの後継機だ。



ウェブ上に出回っているEOS C50の仕様は正確ではなく、残念ながらそのいくつかを誤って公開してしまった。Cinema EOS C50はスチル撮影機能を備えていることは判明しているが、EVFやメカニカルシャッターは搭載されていない。

Cinema EOS C50は、正面から見るとパッと見ではFX3と似たような形ですが、横から見るとかなり厚みがあって、普通のスチル機とは明らかに異なる形状ですね。リグ穴もあるので、いかにも業務用カメラという印象です。また、側面に吸 / 排気口のようなものがあるので、クーリングファンが搭載されている可能性が高そうです。