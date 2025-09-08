パナソニックが近日中に新しいLマウントのミラーレスカメラを発表？

Photo Rumorsに、何日か前にDAVISONのYouTubeチャンネルに写っていた正体不明のカメラに関する噂が掲載されています。

･It seems that Panasonic will also announce a new Lumix S camera next week (L-mount)

来週パナソニックが新しいLUMIX Sシリーズのカメラを発表するようだ。ドイツのYouTubeチャンネルDavisonに投稿されたぼやけたカメラの画像について調査したところ、 このカメラはパナソニックの新型LUMIX Sである可能性があることが示唆されている。（ペンタ部の）文字数が5で最初の文字がLの形状であることを考慮すると、カメラのロゴには「LUMIX」と記載されていると推測される。



Sonyのロゴは4文字、DJIのロゴは3文字で、明らかにこのどちらのブランドでもない。また、これはEVFの突起は小さく、形状も異なるのでパナソニックのMFT機ではない。Davison氏は動画のコメントで、これがキヤノンの製品ではないと述べている。



ニコンとキヤノンは、新製品のぼやけた画像を投稿することを決して許可しない。一方、パナソニックはインフルエンサーに対してはるかに寛容で、新製品のぼやけた画像や動画の投稿を何度も許可している。また、YouTube動画のある場面でViltroxのPL-Lアダプターが登場しており、新しいLマウントの LUMIX Sカメラの存在がさらに裏付けられた。

上記の画像のカメラは、以前にDJI RumorsがDJIの新型ミラーレスカメラではないかと予想していたカメラですが、ペンタ部を拡大してみると確かにLUMIXのロゴのような気がしますね。パナソニック機だとすると、センターEVFで動画志向のカメラなので、S1Hの後継機でしょうか。間もなく発表という噂が事実なら、そろそろスペックの情報も出てきそうですね。