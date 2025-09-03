シグマの3本の新レンズのリーク画像

L-rumorsに、シグマが9月9日に発表すると噂されている「20-200mm F3.5-6.3 DG Comtemporary」「135mm F1.4 DG Art」「35mm F1.2 DG II Art」 のリーク画像が掲載されています。

First leaked images of the new Sigma 20-200mm and 35mm f/1.2 II lenses

  • これらは9月9日に発表されるシグマの3本のレンズの画像だ。

sigma_20-200mmF35-63DG_sar_011.jpg

  • Sigma 20-200mm F3.5-6.3
    - フルサイズAFレンズ
    - フィルター径72mm
    - 重さ600g以下
    - キヤノンレンズRF24-240mmと同等の大きさ
    - EマウントおよびLマウントに対応
    - 発表は9月9日

sigma_135mmF14DGArt_sar_012.jpg

  • Sigma 135mm F1.4
    - フルサイズAFレンズ
    - フィルター径105mm
    - 重さ約1320g
    - クラシックなブラック仕上げ
    - 取り外し可能な三脚座
    - フォーカスブリージングなし（動画に最適）
    - EマウントおよびLマウントに対応
    - 発表は9月9日

sigma_35mmF14DGIIArt_sar_013.jpg

  • Sigma 35mm F1.2 II
    - フルサイズAFレンズ
    - 前モデルより約25％短く、軽量
    - EマウントおよびLマウントに対応
    - 発表は9月9日

　

シグマの新製品の情報もこれでほとんど出揃ってきましたね。20-200mm F3.5-6.3は20mmスタートの非常に尖ったスペックの高倍率ズームにもかかわらず、高倍率ズームとして常識的な大きさ重さに収まっているようで、使い勝手はよさそうです。

135mm F1.4は画像ではフードが付いているので大きく見えますが、レンズ本体だけならスペックの割りにコンパクトにまとまっている印象です。35mm F1.2 II は現行型よりも一回りコンパクトになり、このサイズならF1.2の大口径でもそれほど苦にならずに持ち歩けそうです。