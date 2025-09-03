キヤノンが9月9日に「EOS R5 C」後継機の「EOS C50」を発表？

Canon Rumorsに、キヤノンが9月9日の発表を予告している新型カメラに関する噂が掲載されています。

･Canon Cinema EOS C50 To Replace EOS R5 C

IBC トレードショーに先立って、キヤノンは9月9日に大規模な新製品発表イベントを開催する予定だ。ここで、キヤノンがEOS R5 Cの後継機となるCinema EOS C50を発売することが確認された。



EOS C50もR5シリーズのカメラをベースにした機種になり、EOS R5 Mark IIのスペックを見れば、ハードウェア面での性能はほぼ予想できる。このカメラはCinema EOSなので、映画制作者向けの機能も豊富に搭載されている。これはソニーFX3の競合する製品だ。



キヤノンが APS-CベースのCinema EOSを発表することも分かっているが、それが来週発表されるかどうかは確認されていない。



現在、Cinema EOS C50の詳細スペックを掲載する許可を待っているところで、明日には掲載できると思う。

キヤノンがティーザー画像で発表を予告していたカメラは、EOS R5 Mark IIベースの動画機になるようです。このカメラは「EOS R5 C」の後継機と述べられていますが、ファインダーレスになっているので、「EOS R5 C」とはかなり見た目の印象が変わっていますね。また、APS-CのCinema EOSも用意されているようで、こちらはFX30の対抗機でしょうか。