シグマが9月9日発表の新レンズのシルエットのティーザー画像を公開

SonyAlphaRumorsに、シグマのティーザー画像と、9月9日に発表される新製品のスペックに関する情報が掲載されています。

･Confirmed: Sigma 135mm f/1.4, 20-200mm f/3.5-6.3 and 35mm f/1.2 II lenses coming on September 9

シグマ135mm F1.4、20-200mm F3.5-6.3、35mm F1.2 IIが9月9日に発表されることを確認：シグマチャイナが、9月9日に発表される3本の新レンズのシルエットのティーザー画像を公開した。スペックに関するいくつかの追加情報もある。





135mm F1.4

- フルサイズAFレンズ

- フィルター径105mm

- 重さ：約1320g

- クラシックなブラック仕上げ

- 取り外し可能な三脚座

- フォーカスブリージングなし（動画に最適）

- EマウントとLマウントに対応

- 発表は9月9日





- フルサイズAFレンズ

- フィルター径は72mm

- 重さ600g以下

- キヤノンRF24-240mm F4-6.3と同等のサイズ

- EマウントとLマウントに対応

- 発表は9月9日





- フルサイズAFレンズ

- 旧型より約25％短く、軽量

- EマウントとLマウントに対応

- 発表は9月9日

シグマの9月9日の新製品は、これまで噂されていた3本のレンズで確定のようですね。ティーザー画像から新レンズのおおまかな大きさや形状は見て取れますが、画像がフード付きであることを考えればいずれのレンズもサイズは比較的抑えられているように感じます。

これまでにないスペックで注目されている20-200mm F3.5-6.3は、ズームで結構繰り出すようですが、サイズはRF24-240mmと同程度ということなので、取り回しに問題はなさそうですね。