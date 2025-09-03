DJIが9月15日にFX3に似たLマウントのフルサイズミラーレスカメラを発表？

DJI-Rumorsに、DJIのLマウントミラーレスカメラの仕様に関する噂と不鮮明な画像が掲載されています。
･Will DJI announce a new L-mount mirrorless on September 15?
- ある新しい情報筋がDJIの新型ミラーレスカメラを見たと述べている。ここで言う新型カメラとは、9月15日に発表される全く新しいタイプのカメラのことだ。DJIのミラーレスカメラに仕様は次の通り。
- フルサイズのLマウントカメラ
- ソニーFX3に似たスタイル（長方形を意味している）だが、隅にファインダーが搭載されている
- 9月15日発表
情報筋によるとDJIは数日以内にティーザーを投稿する予定だとのことだ。したがって、この情報筋が正しいかどうかはすぐに分かるだろう。
･First blurred image of the new DJI L-mount Full Frame camera?
- 新しい情報筋からDJIのティーザー動画と思われるリーク映像を受け取った。明日動画のフルバージョンを公開するが、それまでの間、スクリーンショットを一枚を見せたいと思う。これはおそらく、噂のDJIフルサイズLマウントミラーレスカメラが映っているものと思われる。もう一度言っておくが、まだ何も確定していないので、これを信じすぎないで欲しい。しかし、9月15日までには、この夢が現実になるのかがわかるだろう。
以前から何度も噂が流れていたDJIのミラーレスカメラですが、今回は確実な情報ではないものの画像まで出てきているので、事実の可能性もありそうですね。画像は不鮮明ではっきりとは分かりませんが、これまでのDJIのカメラとは異なりスチルカメラ的なスタイルになりそうな雰囲気です。続報が楽しみですね。
林檎狂
DJIが本当にミラーレスを出すとして、動画重視のカメラになるんですかね
炭っこ
まだ噂ですが、ついに来ちゃいますか。。
Lマウントとしては仲間がふえるところですが、
全メーカーにとって無視できないライバルができちゃいますね
まだプロ・セミプロ機でしょうけど、そのうち一般ユーザー向けが出れば、普通に選択肢に入るようになるんでしょうね
NOTTON
DJIはRonin 4Dというハリウッド作品でも使われるカメラを作っていますから、動画の方に強いカメラかと想像します。また、実質的傘下のハッセルブラットの技術協力も使えば、スチルも良いものが作れるかもしれません。
FX3に対抗するようなカメラがCanonやNikonから近々出る噂もありますから、ソニーはセンサー使い回してる場合ではないかと...。
タスク
ソニー以外からのFX3スタイルの機種の噂が続きますね
その中でもDJIは完成度高そうなのでLマウントの勢いが増しそうです
ドラネコ
FX3似でしかもファインダー付かも、というのが期待が膨らみますね。これならスチル撮影にも手軽に使えるかも。というか、フルサイズでEVF付コンパクト機はソニー7cシリーズしか無かったのが不思議だったんですが。
そにきち
アクションカムやドローンの技術からすると、ジンバル不要のブレ補正は勿論のこと強力なソフトウェア補正、他製品との連携などが容易に想像つきますね
日本のカメラメーカーにはできない斬新なものを期待したいですね
秋
djiはZenmuse X9を搭載した業務用シネマカメラとドローンを既に出してますから、レンズ交換式のフルサイズ機としては第二世代が始まるとみていいのでしょうかね。
Zenmuse X9は6Kセンサーと8Kセンサーの2種類がありますが、どちらをベースにするでしょうか。
一眼スタイルのカメラでもきっとメカシャッターは無く、ホットシューもストロボに最適なものは出てこないんじゃないかなと思います。
何にせよ、発表が待ち遠しいです。