DJIが9月15日にFX3に似たLマウントのフルサイズミラーレスカメラを発表？

DJI-Rumorsに、DJIのLマウントミラーレスカメラの仕様に関する噂と不鮮明な画像が掲載されています。

･Will DJI announce a new L-mount mirrorless on September 15?

ある新しい情報筋がDJIの新型ミラーレスカメラを見たと述べている。ここで言う新型カメラとは、9月15日に発表される全く新しいタイプのカメラのことだ。DJIのミラーレスカメラに仕様は次の通り。



- フルサイズのLマウントカメラ

- ソニーFX3に似たスタイル（長方形を意味している）だが、隅にファインダーが搭載されている

- 9月15日発表



情報筋によるとDJIは数日以内にティーザーを投稿する予定だとのことだ。したがって、この情報筋が正しいかどうかはすぐに分かるだろう。

･First blurred image of the new DJI L-mount Full Frame camera?

新しい情報筋からDJIのティーザー動画と思われるリーク映像を受け取った。明日動画のフルバージョンを公開するが、それまでの間、スクリーンショットを一枚を見せたいと思う。これはおそらく、噂のDJIフルサイズLマウントミラーレスカメラが映っているものと思われる。もう一度言っておくが、まだ何も確定していないので、これを信じすぎないで欲しい。しかし、9月15日までには、この夢が現実になるのかがわかるだろう。

以前から何度も噂が流れていたDJIのミラーレスカメラですが、今回は確実な情報ではないものの画像まで出てきているので、事実の可能性もありそうですね。画像は不鮮明ではっきりとは分かりませんが、これまでのDJIのカメラとは異なりスチルカメラ的なスタイルになりそうな雰囲気です。続報が楽しみですね。