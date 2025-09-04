DJI製の新型ミラーレスカメラのテスト動画が公開されている？

DJI-Rumorsに、DJIのフルサイズミラーレスカメラに関する噂の続報が掲載されています。

･Did DJI Just Leak Their First L-Mount Camera?

最近まで、DJIのフルサイズミラーレスカメラの噂は単なるネットの誇張に過ぎないと思い軽視していた。しかし本日、2つの新たな展開が明らかになり、この話題を無視することが難しくなった。





DJIのティーザーがリーク：著名なDJIのコンテンツクリエイターが、9月15日に予定されているイベントのプロモーション用ティーザーを短時間公開した。読者の一人が、その動画が非公開にされる前にスクリーンショットを撮ることができた。ティーザーでは多くは明かされていないが、交換レンズに重点が置かれていることが強く示唆されており、ソニー FX3を彷彿とさせるコンパクトで箱型のシネマスタイルのボディの輪郭が見えている。

興味深いYouTubeのテスト動画：ドイツ人YouTuberが、謎の新型シネマカメラをテストしている映像を公開した。彼は、このカメラはキヤノン製ではないと主張しており、動画全体でカメラにぼかしが入っている。しかし、一つだけはっきりと見えるものがあり、それは、ViltroxのPLマウントアダプターだ。これだけでも多くのことが分かる。これはほぼ間違いなく、未発表のLマウントカメラだ。パナソニックの新型の可能性もあるかもしれないが、DJI製だろうか？



私は依然として慎重な見方をしているが、DJIがミラーレスシネマ市場への本格的な進出を準備している可能性をますます確信している。もしそうだとすれば、業界全体にとって大きな勝利となることだろう。DJIは既存のメーカーを圧倒してきた実績があり、この分野への参入は、日本の老舗ブランドにイノベーションの水準を引き上げるよう促すことになるのは間違いない。

噂されているDJIミラーレスカメラの仕様

- フルサイズLマウントシネカメラ

- 映画に焦点を当てている

- ソニーFX2と同様にビューファインダーを搭載（ただし目立たない）

- ハッセルブラッド X2DIIのカラーサイエンスとアイコンメニュー

- 9月15日午前8時（東部標準時）に発表

DJIのフルサイズミラーレスカメラですが、次々に情報が出てきているようで、本当に発表されそうな雰囲気になってきましたね。これまでの情報ではDJIの新型機は、FX3やFX2のようなスタイルのカメラで、スチルではなく動画向けということなので、コンパクトシネマカメラと言った位置付けのカメラでしょうか。9月15日に本当にこのカメラが登場するのか注目したいところです。