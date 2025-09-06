DJIのミラーレスカメラのティーザーはフェイク？

DJI Rumorsに、DJIのLマウントミラーレスカメラのティーザーはフェイクかもしれないという記事が掲載されています。
･Two reasons why this DJI L-mount cine camera teaser might be fake
- DJIが本当に新しいLマウントのフルサイズ機を発表するかどうかは、今のところ誰にも分からない。このティーザー動画が偽物である可能性もある。理由は2つある。
1. ティーザーの最後にはEST時間が表示されているが、他のすべてのDJIティーザーはEDT時間だ。
2. IBCショーの後にLマウントシネマカメラを発表するのは、かなり奇妙な感じがする。キヤノンとニコン両社は、9月9日と10日のショーでシネマカメラを発表する予定だ。
噂がまだ本当である可能性は25％しかないと思う...
DJIのミラーレスカメラは今回はいろいろな情報が出ていたので、実現しそうな雰囲気のような気がしていましたが、この記事でDJI Rumorsは急に弱気になりましたね。また今回もDJIのミラーレスカメラは噂だけで終わってしまうのでしょうか。
サンセット
期待があるからこそ一喜一憂して踊らされる、ですね