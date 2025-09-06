DJIのミラーレスカメラのティーザーはフェイク？

DJI Rumorsに、DJIのLマウントミラーレスカメラのティーザーはフェイクかもしれないという記事が掲載されています。

･Two reasons why this DJI L-mount cine camera teaser might be fake

DJIのミラーレスカメラは今回はいろいろな情報が出ていたので、実現しそうな雰囲気のような気がしていましたが、この記事でDJI Rumorsは急に弱気になりましたね。また今回もDJIのミラーレスカメラは噂だけで終わってしまうのでしょうか。