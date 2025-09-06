キヤノンの超望遠ズームは「RF300-600mm F4-5.6L IS USM」で可変絞りになる？

Canon Rumorsにキヤノンの300-600mmの望遠ズームに関する噂の続報が掲載されています。

･A Canon RF 300-600mm f/4-5.6L IS USM on the Horizon

「RF300-600mm F4-5.6L IS USM」の登場が近付いている。RF 300-600mmについては、もうかなり前から何度も話題になっているが、具体的な情報が徐々に明らかになってきてる。伝えられているのは、このレンズは可変絞りを採用するということだ。



RF300-600mm F4-5.6L IS USMは現在最終テスト中で、2025年末までに発表される予定だと聞いている。他のすべての発表と同様に、発表内容は流動的だ。



このレンズは300mmから400mmの間でF4、400mmから600mmの間ではF5.6になると言われている。他のいくつかの情報から判断すると、このレンズの価格はおよそ 6499 ～ 6999 米ドルになると思われるが、6,000ドル以下になれば嬉しい。



テレコンは使えるのだろうか？ 分からない。1.4倍のテレコンと相性が良ければ、840mm F8という、小鳥を撮影するのにぴったりのレンズになるだろう。



可変絞りを好まない人もいるだろうが、このレンズの大きさと重さなら、そうした人々の一部にとって価値のあるものになるかもしれない。これは私にとっては「絶対買うべきレンズ」だ。



この情報の実現の可能性はトップクラスだ。待ち時間はそれほど長くなく、今後数ヶ月でキヤノンから立て続けに新製品発表があるような気がする。

前回までの噂ではこのレンズはF5.6通しだと言われていましたが、今回の噂では可変絞りになっており、300mmでは1段明るいF4になっています。光量が不十分な場所での望遠撮影ではF4とF5.6では大違いなので、広角端が明るくなったのは、少なくともスチルメインの人には歓迎されそうです。

あと、150-600mm F5.6と広角端が150mmになるという噂も流れていましたが、300mmスタートで確定なのでしょうかね。