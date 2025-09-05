OM SYSTEM「50-200mm F2.8 PRO」はテレコン非対応？

43rumorsに、OMDS（OM SYSTEM）の新しい大口径望遠ズーム50-200mm F2.8 PROに関するいくつかの情報が掲載されています。

･New OM 50-200mm Image Quality superior to the 150-400?

ある情報筋によると、9月9日または9月10日に発表される新しいOM SYSTEMの50-200mm F2.8 PROは、 7000ドル以上する150-400mm PROよりも画質が優れているとのことだ。唯一の注意点は、この新しいレンズはテレコンに対応していないということだと彼は述べている。

50-200mm F2.8は画質に関しては150-400mm F4.5を超えるということで、申し分のないものになりそうですが、テレコン非対応はかなり使い勝手に影響しそうですね。詳細は不明ですが、キヤノンのRF70-200mm F2.8 L（非Z）のように、後玉がマウント付近に配置されていてテレコンが使えないのでしょうか。いずれにしても、テレコン非対応が事実なら残念ですね。