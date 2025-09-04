ニコンが「Zfシルバー」を正式発表

ニコンがZfのシルバーバージョンを正式に発表しました。

･フルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z f」の新色「Z f シルバー」を発売

式会社ニコンイメージングジャパンは、フルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ「ニコン Z f」の新色「Z f シルバー」を発売する。

ボディーの人工皮革部分を有償で張替えることができる「プレミアムエクステリア」には新たな2色が登場。さらに、静止画・動画に粒状性を加える「フィルムグレイン」機能にも対応予定。





「ニコンF」等のフィルム時代のカメラにみられるクロームメッキ仕上げをモチーフに、より金属の質感に近づけたシルバーに仕上げ、ヘリテージラインのフルサイズモデルに相応しい本格的な風合いを実現。ボディーの人工皮革部分を有償で張替えることができる「プレミアムエクステリア」には、シルバーボディーに合わせ上品で落ち着いたトーンの「ティールブルー」「モーブピンク」の新たな2色が登場。

今後のファームウェアアップデートにより、静止画・動画に粒状性を加える「フィルムグレイン」機能に対応予定です。撮影時に粒子のサイズを3段階、強度を6段階から調整することで、シーンや意図に合わせて多様な表現が可能だ。

以前から噂が流れていたZfのシルバーバージョンがついに登場しましたね。シルバーを待っているという声はかなり多かったので、人気になりそうです。新しい張り皮もなかなか面白い色ですね。あと、フィルムグレイン機能は、ここでアップデートが言及されているということは、シルバーバージョン専用機能なのでしょうか。