キヤノンの新型カメラのティーザー動画

キヤノンUSAがInstagramで新型カメラのティーザー動画を公開しています。

･canonusa

次の世界を開こう。2025年9月9日

以下、Mirrorless Rumorsが加工した画像です。

キヤノンの新型カメラはCinema EOSシリーズとしてはかなり小型で扱いやすそうな印象です。性能面に関しては基本的にR5 Mark IIと同じという噂と、新しい3200万画素センサーを採用しているという噂があり、どちらが本当なのか気になるところです。価格は不明ですがFX3対抗機と言われているので、アマチュアにも手が届く価格を期待したいですね。