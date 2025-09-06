キヤノンの新型カメラのティーザー動画

キヤノンUSAがInstagramで新型カメラのティーザー動画を公開しています。
- 次の世界を開こう。2025年9月9日
以下、Mirrorless Rumorsが加工した画像です。
キヤノンの新型カメラはCinema EOSシリーズとしてはかなり小型で扱いやすそうな印象です。性能面に関しては基本的にR5 Mark IIと同じという噂と、新しい3200万画素センサーを採用しているという噂があり、どちらが本当なのか気になるところです。価格は不明ですがFX3対抗機と言われているので、アマチュアにも手が届く価格を期待したいですね。
htn
ここまで小さいとAPS-Cの気もします。3200万画素のセンサーは既にありますし。
さすがにシネマを名乗る限りは熱対策もしてるんでしょうねえ。
Tsu
たぶんそんな事は無いと思いますがR5Cのように前から見ただけでは判断できないサイズという可能性も・・・
現実的なサイズでAPS-Cだと予想してます。
myon
価格.COMでR5Cが先月の468,000円から50万越えになってきましたね。
一連の情報を見てR5Cを購入している人たちがいるのでしょうね。
かく言う自分もR5Cの値段をチェックしたわけですが。
rocky
3200万画素がどうも気になります。やはりR7 ベースなんじゃないかと。つまりAPS-C。動画の最初はドローンに搭載した当機種からの撮影と想像しました。そういう使い方ならカメラは軽い方が良いですよね。