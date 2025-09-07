ニコン「Zr」のデザインはREDとFX3 / Z30 を組み合わせたようなものになる？

Nikon Rumorsに、ニコンの動画志向の新型カメラ「Zr」の仕様に関する噂が掲載されています。

･Updated/rumored Nikon Zr video-oriented camera details

噂されている動画志向のカメラZrの最新の情報は次の通り。



- レンガ型の動画指向のデザインで、ペンタ部とEVFはない。 現在のREDモデルのデザインとソニーFX3、 ニコンZ30のデザインを組み合わせたものだ。

- REDの多くの機能と技術が組み込まれている。

- Z6 IIIセンサー（2400万画素）

- 非常に大きな液晶モニタ

- 6K（フレーム内圧縮）

- 画像安定化

- SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1

- 発表：9月10日

Zrの形状はREDのデザインとFX3、Z30の組み合わせということなので、レンガ型でやや厚みのある形状と言った感じでしょうか。ベースはZ6IIIで、それにREDの動画技術を盛り込んだカメラになりそうですね。このカメラはFX3対抗機と言われているので、アマチュアにも手が届く価格を期待したいところです。