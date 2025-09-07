キヤノンが間もなく「RF85mm F1.4L VCM」と「RF11-55mm PZ（？）」を発表？

Canon Rumorsにキヤノンが間もなく動画向けの2本の新レンズを発表するという記事が掲載されています。

･Two New Lenses, Including an RF 85mm f/1.4L VCM Coming September 9

キヤノンは9月9日にEOS R5 Cの後継「Cinema EOS C50」を発表する。また、Cinema EOSと相性の良い2本の新レンズも発表される。





RF 85mm F1.4L VCM：7月にVCMシリーズのL単焦点レンズのラインナップに85mmレンズが加わると伝えたが、RF85mm F1.4L VCMが2025年9月9日に発表されることが決定した。

キヤノンRF11-55mm：2本目のレンズについては、最近に耳にするようになったばかりで、まだよく分かっていない。おそらく11-55mmのフルサイズ対応レンズになると思われる。確実なことは言えないが、RF-S 14-30mm F4.5-6.3 IS STM PZと同様のPZレンズになる可能性がある。更新: これは CN-E レンズの可能性もある。

Cinema EOS C50：残念ながら、新しいCinema EOSカメラについて伝えられる情報は多くはないが、注目すべき情報がいくつかある。まず、ティーザー画像から明らかなように、EVFは搭載されない。キヤノンが1000ドルのアクセサリーでEVFを用意搭載してくれるかもしれない。また、EOS R5 Cのようなメカシャッターは搭載されない。C50には動画/スチル切り替えスイッチが搭載されるため、スチル撮影にも使える可能性はあるが、動画撮影に重点を置いたカメラとなる。スチルの性能が良ければ、EVFがなくてもこのフォームファクタは魅力的に映るかもしれない。

RF85mm F1.4L VCMは以前から噂されていたレンズで驚きはありませんが、フルサイズ対応の11-55mmは事実だとしたら超広角から標準までをカバーする驚きのスペックですね。このレンズはCN-Eシリーズのシネマレンズの可能性もあるようですが、もし、一般向けのRFで登場すればEOSユーザーに大いに注目を集めそうです。