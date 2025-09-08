キヤノンが間もなく「PowerShot ELPH 360HS（IXY 650HS）」の後継機を発表？

Canon Rumorsに、PowerShot ELPH（日本ではIXY）シリーズの新型コンパクトカメラ発表に関する噂が掲載されています。

･Canon to Announce New PowerShot Camera This Month

以前PowerShotに関わっていた情報筋から、キヤノンが来週（※現時点では今週）、新モデルを発表すると聞いた。新しいPowerShotは「G」シリーズや「V」シリーズではなく、PowerShot ELPHモデルの後継機となるようだ。



情報筋によると、新しいカメラは2016年に発表されたフラッシュ内蔵の12倍ズームのポケットサイズのコンパクトであるPowerShot ELPH 360 HS（日本ではIXY 650 HS）のリフレッシュ版になる可能性があるとのことだ。ELPH 360 HSは非常にスリムで、可動式モニタやファインダーは搭載していない。



新しいカメラの仕様は現時点では判明しておらず、魅力的な価格で製造のしやすい最新版カメラ以上のものは期待していない。

キヤノンはコンパクトカメラの生産を拡大すると決算で述べていましたが、新しい「V」シリーズを投入するだけでなく、エントリーモデルもモデルチェンジするようですね。「G」シリーズの復活も噂されているので、キヤノンのコンパクトカメラは、今後はハイエンドからエントリーまでの結構充実したラインナップになるかもしれません。